El Barça se asegura jugar en Montjuïc en caso de que el Spotify Camp Nou no esté listo

Barcelona – El FC Barcelona ha firmado un convenio con Barcelona de Serveis Municipals (BSM), empresa dependiente del ayuntamiento de la capital catalana, para la utilización del Estadio Olímpico Lluís Companys hasta el próximo mes de febrero en caso de que el Spotify Camp Nou no esté disponible para acoger los partidos del primer equipo de fútbol.

Según ha avanzado el periódico ‘Mundo Deportivo’ y han confirmado a EFE fuentes del club azulgrana, la entidad se ha asegurado poder jugar en el recinto de Montjuïc -sede de los partidos del Barça en las dos últimas temporadas (2023-24 y 2024-25)- si no recibe a tiempo la autorización para regresar a su estadio.

De esta manera, estarían garantizados los cuatro partidos como local de toda la fase liga de la Liga de Campeones, que deben jugarse en un mismo campo, tal como exige la normativa de la UEFA, así como la posible eliminatoria si el equipo azulgrana queda entre la novena y la vigésimo cuarta posición.

No obstante, el primer encuentro que el Barcelona tiene previsto disputar como local en el Spotify Camp Nou es el 13 o el 14 de septiembre ante el Valencia en la cuarta jornada de LaLiga EA Sports.

En el caso de que en esa fecha el club azulgrana no haya recibido luz verde para jugar en su estadio, dicho partido difícilmente se podría celebrar en Estadio Olímpico, donde el día 12 de septiembre actúa el cantante Post Malone, por lo que el césped del recinto todavía no estaría disponible para acoger un partido de fútbol.

A pesar del acuerdo cerrado con el Ayuntamiento de Barcelona para contar con el Estadio Olímpico si fuera necesario, el club confía en recibir próximamente el certificado de final de obra del Spotify Camp Nou.

Una vez obtenga este documento, el consistorio deberá tramitar la licencia de primera ocupación, lo que permitiría abrir el estadio con una capacidad inicial de 27,000 espectadores distribuidos entre el gol sur y la tribuna. EFE