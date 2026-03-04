El Barça pierde a Balde y Kounde por un mes

Barcelona – El Barcelona perderá aproximadamente por un mes a los laterales Alejandro Balde y Jules Kounde, ambos lesionados en el bíceps femoral durante el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que el conjunto azulgrana disputó este martes contra el Atlético de Madrid.

Según ha comunicado el club catalán, Balde presenta una lesión en el bíceps femoral distal de la pierna izquierda que le mantendrá de baja durante cuatro semanas, después del resultado de unas pruebas médicas a las que se ha sometido este miércoles.

Por lo que respecta a Kounde, el carrilero francés sufre una lesión el tercio medio del bíceps femoral de la pierna izquierda. En su caso, estará entre cuatro y cinco semanas alejado de los terrenos de juego.

Por tanto, los dos defensas azulgranas se perderán un mínimo de cinco partidos: los de LaLiga ante Athletic Club, Sevilla y Rayo Vallecano y la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Newcastle.

Alejandro Balde y Jules Kounde se suman a una lista de bajas por lesión en la que también se encuentran los centrocampistas Frenkie de Jong y Pablo Paez Gavira ‘Gavi’ y el defensa Andreas Christensen.

Se espera que el delantero Robert Lewandowski, que se perdió el duelo copero por un fractura orbital del ojo izquierdo que sufrió ante el Villarreal, pueda estar disponible para el encuentro en San Mamés. EFE