El Barça llega a casa y Flick da dos días de descanso a sus futbolistas

Barcelona – Después de once días en Asia, con un partido jugado en Japón (Kobe) y dos en Corea del Sur (Seúl y Daegu), el Barcelona ha llegado este martes a casa y el técnico Hansi Flick ha dado dos días de descanso a sus jugadores.

Después del último partido, el equipo azulgrana viajó por carretera desde Daegu a Seúl, unos 300 kilómetros, antes de tomar un vuelo que dejó a la expedición en el aeropuerto barcelonés unas dos horas más tarde de lo inicialmente previsto.

El Barça, que ha ganado sus tres partidos de la gira -3-1 ante el Vissel Kobe; 7-3 frente al Seoul y 5-0 contra el Daegu-, tendrá descanso ahora hasta este próximo jueves.

Ese día empezará a preparar su próximo compromiso, el torneo Joan Gamper, que jugará este domingo en el estadi Johan Cruyff frente al Como 1907, entrenado por Cesc Fàbregas. El primer compromiso oficial de la temporada será en Mallorca, en la primera jornada de LaLiga que jugará el 16 de agosto a las 19:30 CET (17:30 GMT). EFE

