El Barça ejerce la opción de compra sobre el joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim

Barcelona – El Barcelona ha comunicado al Al Ahly que ejercerá la opción de compra por Hamza Abdelkarim, con lo que el joven delantero egipcio firmará con el club catalán hasta el 30 de junio de 2029, anunció este martes la entidad azulgrana.

Actualmente Abdelkarim, de 18 años, se encuentra con la selección de su país disputando la Copa del Mundo y ha participado en los dos partidos disputados contra Bélgica y Nueva Zelanda.

La opción que ejecutará el Barça para incorporarle definitivamente está fijada, según diversos medios, en 1,5 millones de euros, y el Al Ahly se reservaría un porcentaje de una futura venta.

El punta egipcio, un ‘9’ puro, se incorporó durante el pasado mercado de invierno al Juvenil A azulgrana, con el que ofreció un rendimiento de forma inmediata.

En su debut, el 8 de marzo, marcó un gol en el campo del Huesca (2-2). A partir de entonces disputó nueve partidos de Liga, en los que marcó seis tantos, incluido un triplete en la goleada ante el Montecarlo (9-0) el día en que el equipo ganó la Liga de División de Honor. También participó en dos partidos de Copa del Rey, de la que el Barcelona fue subcampeón. EFE (AD)