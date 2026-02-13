El Barça de Flick pierde fiabilidad en las grandes citas

Barcelona (España).- Con la abultada derrota en la ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid (4-0), el Barcelona ratificó la pérdida de fiabilidad en las grandes citas en la segunda temporada de Hansi Flick en el banquillo.

Una tendencia que empezó a insinuarse en la Liga de Campeones, con sendas derrotas ante los dos rivales más exigentes de la fase liga, el PSG (1-2) y el Chelsea (3-0), y la trabajada victoria ante el tercer oponente de mayor rango, el Newcastle (1-2).

En LaLiga EA Sports, el Barça cayó en la primera vuelta contra el Real Madrid (2-1), pero derrotó al tercer clasificado, el Atlético (3-1), y al cuarto, el Villarreal (0-2), y pareció recuperar su nivel en las grandes citas al conquistar la Supercopa de España en enero, tras superar al Athletic (5-0) y al Real Madrid (3-2).

Menos contundente en las citas señaladas

En cualquier caso, el rendimiento del equipo azulgrana ha decaído en las grandes citas respecto al curso pasado, cuando conquistó el triplete español y se quedó a las puertas de la final de la Liga de Campeones. En muchos de estos encuentros, el Barcelona se sobrepuso a tramos de dominio del rival y remontó resultados adversos.

El Barça ganó en la fase de grupos a los rivales de mayor entidad -Bayern (4-1), Dortmund (2-3) y Benfica (4-5)-, superó en las rondas posteriores a Benfica (0-1 y 3-1) y Dortmund (4-0 y 3-1), y se quedó a un paso de apear al Inter en semifinales (3-3 y 4-3).

Se proclamó campeón de la Copa del Rey tras vencer a Barbastro (0-4), Betis (5-1), Valencia (0-5), Atlético (4-4 y 0-1) y Real Madrid (3-2); y de la Supercopa de España después de imponerse al Athletic (0-2) y al Real Madrid (2-5).

De hecho, endosó un pleno de victorias al eterno rival (0-4 y 4-3 en LaLiga) y también dominó al tercer y al cuarto clasificado del campeonato, con dos triunfos ante el Athletic (2-1 y 0-3), y una victoria (2-4) y una derrota frente al Atlético (1-2).

Las ausencias de Pedri y Raphinha, determinantes

Más allá de los resultados, el problema del Barcelona radica en el juego, como quedó demostrado en la primera parte frente al Atlético de Madrid. El equipo rojiblanco superó con facilidad la desordenada presión azulgrana, impuso su ley en el centro del campo, ganó en el apartado físico y destripó la adelantada zaga barcelonista. Un guion que, sin tanto castigo, ya había sufrido esta temporada.

Flick extrañó las ausencias de dos de los grandes artífices en los éxitos del curso pasado y los mejores momentos del equipo este año, Pedro González ‘Pedri’ y Raphael Dias ‘Raphinha’, determinantes en la presión del equipo y también en ataque, tanto por el control del juego del canario como por la pegada y dinamismo del brasileño.

En 19 partidos sin Raphinha como titular, el Barça ha registrado un empate y las seis derrotas que acumula el equipo esta temporada entre todas las competiciones. Pedri tampoco estuvo presente en dos de estos tropiezos, frente al Chelsea y el Atlético.

La derrota más abultada de la ‘era Flick’

El 4-0 del Metropolitano remitió a descalabros de otra época, pues el Barcelona no perdía por cuatro goles desde el 0-4 contra el Real Madrid en las semifinales de la Copa en abril de 2023, y no encajaba cuatro tantos al descanso desde el 2-8 frente al Bayern en agosto de 2020.

Por contra, la afición azulgrana también recuerda que en el curso 2016-2017, el conjunto catalán remontó un 4-0 adverso en los octavos de final contra el PSG y pasó de ronda con un 6-1 en el Camp Nou, culminado con un gol de Sergi Roberto en el tiempo de prolongación. EFE/ir