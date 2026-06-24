El Banco Interamericano de Desarrollo retoma formalmente relaciones con Venezuela

Washington – El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció este miércoles el reinicio formal de relaciones con Venezuela, congeladas desde 2019, tras aceptar el nombramiento de Calixto Ortega como nuevo gobernador por Caracas ante la entidad.

El anuncio supone una reanudación del diálogo entre el BID y el país caribeño y el reconocimiento del Gobierno venezolano que preside Delcy Rodríguez, pero aún no implica que Caracas pueda tener acceso a nuevos instrumentos de préstamo suscritos por el ente.

«El Grupo BID se relacionará con el Gobierno de Venezuela bajo un nuevo Gobernador, tras una consulta con sus países miembros. El Grupo BID tomó nota del nombramiento de Calixto José Ortega Sánchez como Gobernador ante las Asambleas de Gobernadores», explicó la entidad en un comunicado, y añadió que el nombramiento entra en vigor de inmediato.

«A medida que Venezuela avanza en su recuperación, el Grupo BID enfocará sus esfuerzos en brindar apoyo al pueblo venezolano, basándose en años de información, análisis y experiencia regional», indicó el texto.

Sánchez, expresidente del Banco Central de Venezuela y al que la presidenta Rodríguez nombró vicepresidente sectorial de Economía el pasado enero, poco después de la captura de Nicolás Maduro a manos de EE.UU., fue propuesto en mayo como nuevo gobernador ante el BID.

Su cometido pasa ahora por nombrar a un nuevo director ejecutivo para Venezuela ante el banco que se traslade a Washington, donde está la sede de la entidad.

Este nuevo director ejecutivo sustituiría a Gustave Tarre, que fue nombrado cuando el BID reconoció en 2019 al Gobierno interino de Juan Guaidó.

La decisión de reconocer momentáneamente al Gobierno de Guaidó llevó precisamente a la congelación de relaciones bilaterales entre Caracas y el BID.

Venezuela aún mantiene una deuda acumulada por valor de unos 2.500 millones de dólares con la entidad, un monto que debería comenzar a ser reembolsado o reestructurado antes de que Caracas pueda acceder a nuevas líneas de financiación. JS