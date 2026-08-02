El AZ Alkmaar golea 0-4 a un PSV con diez desde el m.9 para ganar la Supercopa neerlandesa

Redacción Deportes – El AZ Alkmaar ganó este domingo por segunda vez en su historia la Supercopa de Países Bajos de fútbol al golear 0-4 en Eindhoven a un PSV que jugó en inferioridad desde el minuto 9 por la expulsión con roja directa de Joey Veerman.

La Copa Johan Cruyff empezó a decidirse antes de cumplirse los primeros diez minutos por una patada de Veerman en el rostro de Mexx Meerdink en la disputa del balón en el centro del campo.

El AZ, que une este título al logrado por primera vez en 2009, se impuso en el Philips Stadion con los goles del propio Meerdink (m.25), el brasileño Weslley Patati (51), Elijah Dijkstra (58) y Ro-Zangelo Daal de penalti (66).

También es el segundo título para el entrenador del AZ, Leeroy Echteld, que este año aspirar a un tercer: el campeonato nacional de liga. El equipo de Alkmaar es el vigente campeón Copa. El PSV, de la liga.

El mexicano Mateo Chávez fue titular en el AZ y jugó 71 minutos. Fue sustituido por Mees de Wit. EFE