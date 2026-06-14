El ‘autobús naranja’ revolucionó Arlington

Arlington (Texas) – El autobús naranja, símbolo de los aficionados neerlandeses, revolucionó Arlington en las horas previas al partido que disputarán en el AT&T Stadium Países Bajos y Japón.

Tras ser trasladado en barco y pasar esta semana por Gavelston, el autobús de dos pisos congregó a los aficionados de la ‘oranje’ para recorrer las calles aledañas al estadio, al ritmo de su música, con una explosión de júbilo a la que se sumaron tanto seguidores japoneses como mexicanos y estadounidenses, en un auténtico desfile multicolor.

El bus, que pertenece a la Asociación Holandesa de Autobuses Naranjas, se ha convertido en un símbolo de orgullo nacional para los aficionados de la selección neerlandesa.

Fue adquirido en 2004 por un grupo de amigos para acudir a los partidos de su selección durante la Eurocopa de Portugal y, desde entonces, se ha convertido en el símbolo rodante de su afición por todo el mundo.

Países Bajos comenzará este domingo su participación en la Copa del Mundo 2026 contra Japón, en la primera jornada del grupo F, que también enfrenta a Suecia y Túnez. EFE