El Atlético repite como el equipo con más argentinos en las cinco grandes ligas europeas

Madrid – El Atlético de Madrid repite esta temporada como el equipo con más jugadores argentinos en su plantilla, cinco, entre todos los clubes de las cinco grandes ligas europeas, con el portero Juan Musso, el defensa Nahuel Molina, el extremo Giuliano Simeone, el media punta Thiago Almada y el delantero Julián Alvarez, según datos de ‘Be Soccer Pro’ para EFE.

Lo siguen el Parma y el Olympique Marsella, que presentan cuatro jugadores de esa nacionalidad en su plantilla. El club italiano cuenta en sus filas con Christian Ordóñez, Lautaro Valenti, Nahuel Estévez y Matteo Pellegrino, mientras que el francés tiene a Facundo Medina, fichado este curso el Lens, Gero Rulli, Leonardo Balerdi y Neal Maupay.

Hay otros tres clubes con tres futbolistas argentinos en las cinco ligas más importantes de Europa (Inglaterra, España, Alemania, Italia y Francia): el Alavés, con Adrián Rodríguez, Facundo Garcés y Nahuel Tenaglia; el Betis, con Giovanni Lo Celso, Chimy Ávila y Valentín Gómez; y el Fiorentina, con Nicolás Valentini, Gino Infantino y Lucas Beltrán.

Pese a las salidas en este mercado tanto de Rodrigo de Paul, que se ha ido al Inter Miami tras cuatro campañas en el conjunto madrileño, como de Ángel Correa, traspasado al Tigres mexicano después de diez años en el club, el fichaje de Thiago Almada desde el Botafogo y la permanencia de Julián Alvarez, Musso, Molina y Giuliano mantienen al Atlético al frente.

Julián Alvarez, su máximo goleador el pasado curso, con 29 tantos, tras ficharlo hace un año por 75 millones de euros desde el Manchester City, cumple su segunda temporada en el Atlético, al igual que Juan Musso, ya propiedad del conjunto rojiblanco, tras su cesión de la pasada campaña desde el Atalanta.

También lo es para Giuliano Simeone, surgido desde el filial, pero con sólo un curso aún en el primer equipo, el pasado, a su vuelta de las cesiones al Alavés, en 2023-24, y al Zaragoza, en 2022-23.

Mientras Thiago Almada encara su primer ejercicio en el Atlético, para Nahuel Molina es el cuarto, después de su incorporación en el verano de 2022 desde el Udinese, por 20 millones de euros. Ha jugado ya 135 encuentros con el club madrileño, con 12 asistencias y siete goles. Aunque su posible salida fue planteada en el actual mercado de fichajes, sigue en el equipo, con el que tiene contrato hasta 2027.

A lo largo de la era Diego Simeone, cuyo debut data del 7 de enero de 2012, han jugado 148 futbolistas algún encuentro de competición oficial con el conjunto rojiblanco, según los datos de ‘Be Soccer Pro’, de los que 16 eran argentinos: Eduardo Salvio, Cata Díaz, Emiliano Insua, José Sosa, Cristian Ansaldi, Luciano Vietto, Matías Kranevitter, Ángel Correa, Nico Gaitán, Augusto Fernández, Axel Werner, Rodrigo de Paul, Giuliano Simeone, Nahuel Molina, Juan Musso y Julián Alvarez. El decimoséptimo será Thiago Almada, que ya ha debutado en un amistoso, pero no en partido oficial.

Esa participación representa un 10,81 por ciento entre las diferentes nacionalidades en ese periodo en el Atlético de Madrid, sólo superado por la española (63 jugadores y un 42,57 por ciento) y por delante de la brasileña (12 futbolistas, un 8,11 por ciento); la francesa (7 y un 4,73 por ciento) y la uruguaya (6 hombres y un 4,05 por ciento).

En la historia del Atlético de Madrid, Ángel Correa es el argentino con más partidos disputados, con 469, entre 2015 y 2025, seguido por el defensa Jorge Bernardo Griffa, con 288 entre 1959 y 1971; el portero Edgardo Mario Madinabeytia, con 236 entre 1958 y 1967; el delantero Sergio ‘Kun’ Agüero, con 234 entre 2006 y 2011; y el atacante Rubén ‘Ratón’ Ayala, con 214 entre 1973 y 1979.

A la vez, el máximo goleador de ese país en los 122 años de existencia del club madrileño es Agüero, con 102 tantos entre 2006 y 2011.

Por detrás, aparecen Correa, con 88; Luis Mario Cabrera, autor de 62 entre 1980 y 1986; Ayala, con 59 en el citado periodo de 1973 a 1979; Maxi Rodríguez, con 45 entre 2005 y 2010; y Diego Simeone, actual entrenador y que como jugador marcó 30 tantos en dos etapas, de 1994 a 1997 y de 2003 a 2004.

Lista de equipos con más jugadores argentinos en las grandes ligas europeas:

.1. Atlético de Madrid (ESP): 5 (Musso, Nahuel Molina, Giuliano, Julián Alvarez y Almada).

.2. Parma (ITA): 4 (Ordóñez, Valenti, Estévez y Pellegrino).

.+. Olympique Marsella (FRA): 4 (Facundo Medina, Gero Rulli, Balerdi y Neal Maupay).

.4. Deportivo Alavés (ESP): 3 (Adrián Rodríguez, Garcés y Tenaglia).

.+. Real Betis (ESP): 3 (Giovanni Lo Celso, Chimy Ávila y Valentín Gómez).

.+. Fiorentina (ITA): 3 (Valentini, Gino Infantino y Lucas Beltrán).

.7. Bournemouth (ING): 2 (Julio Soler y Marcos Senesi).

.+. Aston Villa (ING): 2 (Emiliano Martínez y Emi Buendía).

.+. Bolonia (ITA): 2 (Benjamín Domínguez y Santiago Castro).

.+. Chelsea (ING): 2 (Anselmino y Enzo Fernández).

.+. Como (ITA): 2 (Perrone y Nico Paz).

.+. Inter (ITA): 2 (Tiago Palacios y Lautaro Martínez).

.+. Manchester United (ING): 2 (Lisandro Martínez y Garnacho).

. +. Rayo Vallecano (ESP): 2 (Batalla y Óscar Trejo).

.+. Roma (ITA): 2 (Paulo Dybala y Matías Soulé).

.+. Estrasburgo (FRA): 2 (Panichelli y Valentín Barco).

.+. Udinese (ITA): 2 (Giannetti y Payero).

.+. Bayer Leverkusen (ALE): 2 (Exequiel Palacios y Alejo Sarco). EFE

(vc)