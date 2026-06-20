El Atlético Independiente de Siguatepeque será el nuevo inquilino de la Liga Nacional

Tegucigalpa – La Liga Nacional informó este sábado que el duodécimo club que participará en el próximo torneo mediante invitación será el Atlético de Independiente de Siguatepeque.

Las autoridades de la Liga Nacional informaron que el Torneo de Clausura 2026 se jugaría con 12 equipos: el Estrella Roja de Danlí que ganó la Finalísima y un club invitado.

El Atlético de Independiente de Siguatepeque le ganó al Vida, Victoria y la Real Sociedad al obtener los votos para ser electo como el nuevo inquilino.

Los requisitos para ser electo era la solidez institucional que implica base administrativa y financiera, y tener respaldo de la afición.

Se conoce que el equipo de Siguatepeque se ha consolidado en los últimos años como una de las instituciones más competitivas y respetadas de la Liga de Ascenso. AG