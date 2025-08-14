El Atlético de Madrid inscribe en LaLiga al italiano Giacomo Raspadori

Madrid – El Atlético de Madrid inscribió este jueves al atacante Giacomo Raspadori, último fichaje hasta la fecha del conjunto rojiblanco para la nueva temporada, con lo que ya tiene a toda su plantilla actual apuntada en LaLiga para entrar en competición este domingo contra el Espanyol en el RCDE Stadium, según refleja la página web oficial del organismo.

Fichado el pasado lunes desde el Nápoles, con un traspaso por unos 22 millones de euros en fijos, el media punta internacional italiano era el único jugador que quedaba por inscribir al Atlético en LaLiga.

En la lista de inscritos del Atlético figuran en este momento 24 futbolistas: los porteros Jan Oblak y Juan Musso; los defensas Nahuel Molina, Matteo Ruggeri, Marc Pubill, David Hancko, José María Giménez, Javi Galán, Clement Lenglet, Ilias Kostis y Robin Le Normand; los centrocampistas Conor Gallagher, Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Marcos Llorente, Pablo Barrios, Álex Baena, Thiago Almada y Carlos Martín; el extremo Giuliano Simeone; y los delanteros Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Julián Alvarez y el citado Raspadori.

El conjunto del argentino Diego Pablo Simeone debuta en la temporada 2025-2026 de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) como visitante este domingo a las 21:30 horas (19:30 GMT). EFE