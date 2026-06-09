El Atlético al Real Madrid en X: «nos hacéis reír más que el Barcelona»

Madrid – El Atlético de Madrid respondió este martes, a través de su cuenta de la red social X, con cuatro aclaraciones sobre el comunicado lanzado por el Real Madrid acerca de la oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez y asegura que el club blanco le «hace reír más que el Barcelona».

1 – «Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti», dice el Atlético en su primera respuesta al Real Madrid.

2 – «Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada», añade el Atlético de Madrid.

3 – «Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián», comenta en tercer lugar el Atlético.

4 – «Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el Barcelona», concluye el Atlético, que en otro tuit posterior añade: «Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de ‘robar’ jugadores de nuestra Academia. muchas gracias». JS