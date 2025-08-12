El Atlas mexicano anuncia el fichaje del argentino Diego Cocca como nuevo entrenador

Guadalajara (México) – El Atlas del fútbol mexicano anunció este martes el fichaje como nuevo entrenador del argentino Diego Cocca, quien llevó al equipo a dos títulos de liga luego de una sequía de 70 años.

«Cantemos juntos de nuevo, querido amigo. Bienvenido a casa, Diego Cocca», escribió en las redes sociales del club la directiva de los Rojinegros.

Cocca, de 53 años, guió al Atlas a ganar los torneos Apertura 2021 y Clausura 2022, después de lo cual emigró al Tigres UANL, que dejó abandonado para tomar las riendas de la selección mexicana, de la cual fue despedido por malos resultados después de poco más de cuatro meses.

«Esta será la tercera etapa de Cocca en el club. Su historia con la institución incluye un periodo como jugador y una segunda etapa como entrenador, en la cual el equipo consiguió un bicampeonato de Liga MX y un título de Campeón de Campeones», recordó el Atlas en un comunicado.

Según la directiva, la designación responde a una profunda evaluación y a la idea de incorporar un liderazgo con probada capacidad y un total entendimiento de lo que significa representar al Atlas FC.

Diego Cocca fichó a finales del año con el Valladolid de La liga española, donde permaneció poco más de dos meses; en mayo firmó con el Talleres de su país, pero duró menos de seis semanas.

Ahora, el estratega llega al Atlas a tratar de terminar con su racha de malos resultados y con los altibajos del equipo, duodécimo del torneo Apertura, con la segunda peor defensa del campeonato después de cuatro jornadas.

Aunque anota como promedio cerca de dos goles por partido, el Atlas ha recibido once anotaciones en contra, tres de ellas el pasado sábado cuando fue goleado por el líder, Pachuca, lo que le costó el puesto al entrenador Gonzalo Pineda.

El debut de Cocca al frente del Atlas será el próximo domingo en el estadio del Querétaro, último de la tabla de posiciones. Una semana más tarde recibirá al América. EFE