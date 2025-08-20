El Aston Villa confirma la cesión de Bailey al Roma

Londres – El Aston Villa confirmó este miércoles la cesión del atacante jamaicano Leon Bailey al Roma.

Bailey refuerza de este modo al equipo capitalino y la cesión podría hacerse permanente a final de temporada si los italianos abonan 19 millones de euros (24 millones de libras).

El jamaicano llegó al Villa procedente del Bayer Leverkusen en 2021, a cambio de 32 millones, y desde entonces ha jugado 144 partidos y marcado 22 goles. Su etapa en el Villa ha sido ligeramente irregular, sobre todo por las lesiones.

Bailey se une a Jacob Ramsey, fichado por el Newcastle United por 45 millones, como las grandes salidas del Villa en este mercado de fichajes.

Debido a las restricciones financieras que han ahogado a los de Unai Emery, los de Birmingham solo han podido firmar a dos jugadores hasta la fecha, Evann Guessand, procedente del Niza por 30 millones, y Yasin Özcan, por el que pagaron siete millones al Kasimpasa. EFE