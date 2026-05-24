El arzobispo de Panamá denuncia la muerte de «100 mártires» cristianos en Mozambique

Ciudad de Panamá.– El arzobispo metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa, afirmó este domingo durante la misa que un centenar de mártires cristianos murieron en Mozambique pocas semanas y denunció que nadie, ni siquiera los medios de la Iglesia Católica, se hicieron eco de tal tragedia.

Al hablar de Pentecostés -la festividad de la venida del Espíritu Santo que celebra la Iglesia- y la fortaleza que dio a los apóstoles el Espíritu Santo, al punto hacerles capaces de dar la vida por Cristo, Ulloa dijo que un ejemplo de ello eran «los mártires en la Iglesia de Mozambique».

«El ejemplo más reciente, de hace 15 días, que no ha salido en ningún periódico, incluso los de la Iglesia: 100 mártires en la Iglesia de Mozambique han muerto hace 15 días precisamente por la fe en Jesús», dijo el arzobispo metropolitano de Panamá, sin más detalles.

«¿Qué es lo que nos da fuerza para entregar la vida? La presencia del Espíritu en nosotros. Por eso reitero: los apóstoles eran débiles antes de Pentecostés, después del Espíritu Santo se convirtieron en hombres capaces de entregar la vida por Cristo», agregó.

Desde 2017 el grupo yihadista Al Sunnah wa Jamaah (ASWJ), conocido localmente como Al Shabab y afiliado al Estado Islámico (EI), ha perpetrado ataques en la provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique.

En septiembre de 2022 se informó de un ataque yihadista en el que murieron seis personas, incluida una monja italiana, en el norte de Mozambique. El grupo responsable, Al Shabab, fue designado en 2021 por Estados Unidos como organización terrorista internacional afiliada al Estado Islámico. EFE/ir