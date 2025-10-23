El artículo 100 establece la inviolabilidad y secreto de las comunicaciones, recuerda diputada nacionalista

Tegucigalpa – La diputada del Partido Nacional, Merary Díaz indicó este jueves que antes de aceptar la denuncia del consejero electoral, Marlon Ochoa, el Ministerio Público debe hacerle otra denuncia a él pues el artículo constitucional 100 establece la inviolabilidad y secreto de las comunicaciones.

Ochoa es el hombre de las mil denuncias y de los mil abusos de autoridad, dijo Díaz, al señalar que el miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE) debe dar cuenta de cómo obtuvo los audios que afirma tener.

“Hoy estamos en un tema de una verdadera dictadura, autoritarismo de parte del gobierno de Xiomara Castro que no le importa el hecho de violar las comunicaciones de la gente para exhibir este tipo de cosas, desviar la atención del pueblo hondureño”, afirmó.

La parlamentaria nacionalista agregó que el guión del oficialismo incluye crear caos en el CNE a fin de que no se cumpla el cronograma electoral para que posteriormente salgan con lo que ha mencionado la candidata del Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada de declararse ganadora a mediodía del día de las elecciones.

“Esto es un peligro para la democracia, para la institucionalidad, para el Estado de derecho pero sobre todo lo que estamos viviendo ante este tipo de acciones que pareciera que no les importa, es que se ha cometido un delito, públicamente de abusar y violar el secreto de las comunicaciones entre funcionarios”, expresó. VC