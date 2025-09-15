El Arsenal recupera a Saliba pero pierde a Odegaard contra el Athletic

Londres – El Arsenal preparó este lunes el debut en Liga de Campeones contra el Athletic Club de Bilbao con la presencia de William Saliba, pero sin Martin Odegaard, que se dañó el hombro en el último partido de liga.

Mikel Arteta, técnico de los ‘Gunners’, pudo contar con el central francés después de que este se lesionara en la derrota contra el Liverpool hace dos semanas y no pudiera estar en la victoria contra el Nottingham Forest este sábado. Si Saliba se recupera al 100 %, formará pareja con Gabriel en el centro de la defensa, pero si no, será Christian Mosquera, que dio una gran impresión contra el Forest, el elegido.

Arteta también ha recuperado a Christian Norgaard, que aún no ha debutado con el Arsenal desde que llegó del Brentford este verano.

El que no se ejercitó fue Odegaard, que se marchó sustituido en la primera parte contra el Forest después de sufrir un golpe en el hombro. Es la segunda lesión que sufre en esa parte del cuerpo el centrocampista, después de tener un problema ahí contra el Leeds United en la segunda jornada de la Premier League.

El Arsenal no podrá contar para este partido con Bukayo Saka, Kai Havertz y Gabriel Jesús.

Los ‘Gunners’ se entrenaron esta mañana en su ciudad deportiva en el norte de Londres antes de viajar a Bilbao donde Arteta y un jugador hablarán ante la prensa antes del debut en la Champions este martes. EFE