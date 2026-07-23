El Arsenal ficha al extremo griego Christos Tzolis

Redacción Deportes – El extremo griego Christos Tzolis, de 24 años, refuerza la delantera del Arsenal, equipo que le ha fichado hasta 2031 por 40 millones de euros, según informó este jueves el club de la Premier League, a donde llega procedente del Brujas.

Tras marcar 43 goles y repartir 45 asistencias en 108 partidos con el equipo belga, el nuevo atacante del conjunto de Mikel Arteta llega para sustituir a Leandro Trossard, que fichó recientemente por el Besiktas turco.

«Christos es un delantero muy versátil que se desenvuelve con naturalidad por la banda izquierda, aunque se siente cómodo en cualquier posición de la línea de ataque. Es un excelente finalizador con ambas piernas, se mueve a la perfección en espacios reducidos y posee una capacidad técnica extraordinaria», declaró el director deportivo del Arsenal, Andrea Berta.

Según anunció el club inglés este jueves, el nuevo futbolista ‘gunner’ vestirá el dorsal número 17 y ya se ha incorporado a los entrenamientos de pretemporada junto al resto de la plantilla.

Asimismo, Berta destacó que el internacional griego «ha registrado cifras sobresalientes en cuanto a goles y asistencias durante las últimas tres temporadas» y lo calificó de «jugador que elevará el nivel técnico» de la plantilla porque «aportará energía positiva, entusiasmo y una mentalidad fuerte al equipo». EFE