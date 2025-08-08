El Arsenal blinda a Nwaneri hasta 2030

Londres – El Arsenal confirmó este viernes la extensión de contrato del delantero inglés Ethan Nwaneri, de 18 años, hasta 2030.

Nwaneri, de 18 años, ha extendido cinco años su contrato, en tanto que su anterior acuerdo con el Arsenal vencía el verano que viene.

El atacante inglés se convirtió en el jugador más joven en jugar en la Premier League al debutar con los ‘Gunners’ en septiembre de 2022 en un duelo contra el Brentford cuando tenía 15 años y 181 días.

Desde entonces, ha jugado 37 partidos y marcado nueve tantos entre todas las competiciones y se ha convertido en un habitual en las alineaciones de Mikel Arteta.

«Para mí esto es todo, por eso estoy tan contento de que se haya hecho. Aquí me siento en casa y es donde voy a mejorar. Tengo muchas ganas. Esta va a ser mi primera temporada de verdad y ser parte de la plantilla. Estoy muy ilusionado por lo que puedo aportar al equipo. Me he vuelto más directo en los últimos años y he marcado más goles, así que tengo muchas ganas de lo que viene en el futuro», dijo Nwaneri en un comunicado. EFE