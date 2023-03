El argentino Mohamed firma como técnico de Pumas y promete buscar el título

México – El argentino Antonio Mohamed firmó este lunes como nuevo entrenador de los Pumas UNAM del fútbol mexicano y en sus primeras declaraciones, prometió buscar el título del torneo Clausura 2023.

«Hay un plantel para competir con la calidad suficiente para sacar los puntos necesarios para alcanzar al menos el repechaje, esperemos meternos y en esa instancia luchar por todo; el objetivo es ser campeones y vamos a pelear por ello», dijo Mohamed en su presentación.

El técnico llegó en sustitución del mexicano Rafael Puente, quien dejó al equipo en la decimosexta posición, antepenúltima, del Clausura 2023, con 11 puntos. Pumas cesó a Puente luego de la derrota de marzo pasado ante Pachuca por 0-2 en la jornada 12.

En la liga mexicana clasifican al repechaje los equipos ubicados entre el quinto y duodécimo lugar, que se enfrentan entre ellos en busca de acceder a cuartos de final.

«A mí me mueven los desafíos y no había uno más grande que dirigir a Pumas, que es un equipo grande en México. No hay mucho tiempo, pero creo que nos da para corregir y jugar mejor», subrayó.

Leopoldo Silva, presidente de Pumas, y Miguel Mejía Barón, vicepresidente deportivo, fueron los encargados de presentar al técnico.

«A Antonio lo buscamos desde el año pasado, pero tenía otros compromisos. Ahora aceptó; conoce el fútbol mexicano y estamos seguros que con su experiencia vamos a volver a hacer de Pumas un equipo protagonista», reveló Silva.

En su trayectoria como estratega en México el nacido en Buenos Aires ha sido campeón con Tijuana, en el Apertura 2012; América, en el Apertura 2014; y Monterrey, Apertura 2019.

En su país ha dirigido a Huracán, equipo del que es declarado aficionado y al que ascendió a la primera división en 2007, Colón e Independiente, con éste último obtuvo la Copa Sudamericana 2010, el único título internacional en su palmarés.

También tiene experiencia en la liga española, en la que estuvo en el banquillo del Celta de Vigo, y en el torneo brasileño con Atlético Mineiro, del que fue despedido en agosto del año pasado y con el que ganó una Supercopa.

Mohamed no estará en el banquillo en la decimotercera fecha del Clausura 2023 en la visita de los Pumas al Querétaro el próximo domingo porque tiene un compromiso. Su debut será hasta la jornada 14 contra San Luis. JS