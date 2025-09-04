El argentino Martín Palermo, nuevo entrenador del Fortaleza

Río de Janeiro – El exdelantero argentino Martín Palermo ha fichado como nuevo entrenador del Fortaleza, conjunto en el que releva al portugués Renato Paiva, destituido hace dos días por el bajo rendimiento del equipo en el Campeonato Brasileño, en el que está en el penúltimo lugar en la clasificación, en la zona de descenso.

Según ha informado el Fortaleza a través de un comunicado, Martín Palermo, de 51 años, ha firmado un contrato hasta finales de este año con opción de renovarlo hasta el final de la próxima temporada.

Asimismo, precisa en su escrito que espera la incorporación del próximo entrenador en el Centro de Excelencia Alcides Santos para comenzar a entrenar al equipo con la vista puesto en el Vitoria, al que se enfrentará el 13 de septiembre en la vigésima tercera jornada del torneo liguero.

Martín Palermo llega acompañado de los asistentes Diego Cagna y Cristian Damián Leyes, los preparadores físicos Gastón Mendoza y Esteban Herrera y el analista Renato Cornejo.

Marcelo Paz, director ejecutivo del club, explicó que buscaban un técnico que «impactara en el vestuario, un profesional respetado y con una trayectoria en constante crecimiento. Palermo comprendió la situación actual de Fortaleza, el desafío que enfrentamos y la necesidad de un equipo que luche cada balón, defienda bien, gane partidos y sume puntos, lo que nos ayudará a superar nuestra situación actual».

Exdelantero internacional de equipos como Estudiantes de la Plata, Boca Juniors, Villarreal, Betis y Alavés, ha dirigido hasta el momento a Gody Cruz, Arsenal, Aldosivi y Platense argentinos, al Unión Española y Curicó Unido chilenos, al Pachuca mexicano y al Olimpia paraguayo. EFE