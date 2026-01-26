spot_img
Deportes

El argentino Guido Rodríguez ficha por el Valencia

Por: EFE

València – El centrocampista argentino Guido Rodríguez llega al Valencia procedente del West Ham tras el acuerdo alcanzado entre ambos clubes según anunció el club valencianista en un comunicado que no precisa el tiempo de vinculación.

Rodríguez, de 31 años, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 y dos veces de la Copa América, jugó durante cinco temporadas en el Real Betis, con el que ganó una Copa del Rey justamente ante el Valencia.

El mediocentro llegó libre al club inglés en verano de 2024 y, después de una temporada en la que jugó 23 partidos de la Premier League, con un total de 1.155 minutos, esta temporada tan solo ha jugado 177. JS

