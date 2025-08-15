El argentino Erik Lamela se integrará en el cuerpo técnico de Almeyda en el Sevilla

Sevilla (España) – El exinternacional argentino Erik Lamela, quien acaba de hacer pública su retirada como futbolista profesional, se integrará al cuerpo técnico de su compatriota Matías Almeyda en el Sevilla español, según confirmó este viernes el propio entrenador.

En la rueda de prensa previa al desplazamiento del Sevilla a Bilbao para el partido que este domingo jugará su equipo frente al Athletic, correspondiente a LaLiga EA Sports (Primera División), Almeyda desveló que Lamela, quien fue extremo del conjunto andaluz entre 2022 y 2024, le ayudará esta temporada en su equipo técnico.

«Tiene mucho que aportar» en el Sevilla en esta nueva faceta y es «una persona sana, humilde y que quiere mucho a este club», subrayó Almeyda, quien dirigió a Lamela la pasada temporada en el AEK Atenas.

Almeyda recordó este viernes que conoció a Lamela cuando este tenía 17 años y ambos estaban en el River Plate. El técnico del Sevilla aprovechó la ocasión para indicar que el de Carapachay (provincia de Buenos Aires) «ha hecho una carrera espectacular».

Lamela anunció este viernes en su perfil de Instagram que «termina» su carrera como jugador profesional tras vestir la camiseta de cinco clubes, una «decisión» que pensó «mucho tiempo».

El exinternacional argentino disputó 483 partidos como profesional, repartidos entre el River Plate de su país, el Roma italiano, el Tottenham inglés, el Sevilla español y el AEK griego, con los que anotó 84 goles y ganó un premio Puskas (con los ‘Spurs’) y una Liga Europa (con el Sevilla).

Lamela, quien disputó el Mundial 2014 y las Copas América de 2015 y 2016 con la selección argentina, se refirió a sus problemas físicos para justificar la difícil decisión de retirarse a los 33 años.

«Para los que no saben, tengo problemas en las caderas. Hace 11 años que comenzaron y, en el 2017, fui operado de ambas piernas; siendo la izquierda la más afectada», indicó, al tiempo que aseguró que aquel «fue un año difícil» y llegó a pensar que podía ser «el final» de su carrera, con sólo 25 años. EFE