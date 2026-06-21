El argentino Cerúndolo se proclama campeón en Queen’s en la final más larga de la historia

Londres – El argentino Francisco Cerúndolo, número 27 del ranking ATP, se proclamó campeón de Queen’s, que se disputa en Londres sobre hierba, después de derrotar al estadounidense Tommy Paul por (4)6-7, 6-4 y 6-3, en la final más larga de la historia.

El porteño, que sumó su quinto título ATP y el segundo en hierba, se repuso tras perder el primer set y dio la vuelta al marcador para cerrar el encuentro en la quinta bola de partido después de tres horas y cuatro minutos de partido y convertirse en el primer argentino en ganar este torneo.

Cerúndolo, séptimo cabeza de serie del torneo, ya derrotó al estadounidense en la final de Eastbourne, que también se juega sobre hierba, en 2023 y en Queen’s, en el mismo año

El encuentro comenzó de la mejor forma para el argentino al conseguir una rotura de servicio en el juego inaugural, pero con 5-4 y saque a favor no pudo cerrar el set, que se tuvo que decidir en la muerte súbita, momento en el cual el estadounidense mostró su mejor tenis.

Paul aprovechó la buena dinámica y se puso por delante en la segunda manga gracias a un ‘break’ en el quinto juego. Sin embargo, a pesar de que todo parecía perdido, Cerúndolo sumó cinco juegos consecutivos para mandar el duelo al set definitivo.

Con una pista central abarrotada, ambos tenistas mantuvieron el saque, hasta que en el sexto juego, el argentino aprovechó rompió el saque de su rival para ponerse por delante.

Al resto, Cerúndolo desaprovechó tres bolas de partido, pero con el servicio, pudo cerrar el encuentro para proclamarse campeón del torneo de la capital británica. EFE (AD)