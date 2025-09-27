El amor por el ‘cosplay’ triunfa en la San Diego Comic-Con Málaga

Málaga (España) – El ‘cosplay’ se ha ganado un papel protagonista en la primera San Diego Comic-Con Málaga, incluida una gran gala en la que ha repartido premios a las mejores indumentarias e interpretaciones bajo la atenta mirada de Yaya Han, referente internacional, y con mucho amor, ya que hubo pedida de matrimonio en el escenario.

Unas 3.000 personas han llenado el salón principal del evento, con largas colas previas por conseguir un sitio y gente que llevaba esperando cinco horas para no perder la oportunidad de acudir a uno de los espectáculos más llamativo y que más éxito ha tenido hasta ahora.

En el jurado, Yaya Han, pionera en el mundo de esta modalidad a nivel profesional desde hace 26 años, y los ‘cosplayers’ Anhyra y Geheichou, que ha sido el equipo encargado de decidir y repartir los cinco premios, de entre 500 y 2.000 euros.

Entre los participantes, más de una veintena de personajes de series de anime, manga, videojuegos, películas y alguno más clásico, como Blancanieves o Bella.

El premio mayor, al mejor en el espectáculo, ha sido para el personaje de Jin Sakai, un samurái protagonista del videojuego ‘Ghost of Tsushima’, aunque también se han llevado galardones quienes encarnaban a Blancanieves, Alay, Violetta y Espiritualista.

Los trajes que vestían los participantes, algunos de más de mil euros en materiales, han supuesto meses de trabajo, que muchos de ellos han compatibilizado con sus trabajos, en los que incluso han tenido que pedir vacaciones en algún caso para llegar a tiempo a la Comic-Con, según han relatado en la gala.

El toque especial ha llegado al término del espectáculo, una última sorpresa para los asistentes, cuando se ha subido al escenario Sakonji Urokodaki, de la serie ‘Kimetsu no Yaiba’, o quien estaba detrás del personaje, el cordobés Rafael Álvarez, que ha pedido matrimonio ante los miles de asistentes a su novia, Alba del Carmen, quien había participado en el certamen como Tanjiro, de la misma serie.

La gala ha sido el broche de oro que los amantes del cosplay esperaban en la San Diego Comic-Con, pero esta actividad, en la que los aficionados se disfrazan de personajes de obras de ficción e interpretan al personaje, se deja ver por todos los pasillos del Palacio de Congresos, en todas las edades, incluso con familias completas.

La gran estrella ha sido Yaya Han, quien ha ofrecido charlas, demostraciones y talleres sobre su trayectoria y asistencia a convenciones, creando trajes, disfrazándose y viajando por el mundo.

Referente del ‘cosplay’ profesional, en el que empezó en 1999, relató ante sus ‘fans’ cómo han pasado de ser «los frikis de los frikis», en años en los que era «muy difícil» conseguir el respeto, a ser reconocidos «como un arte digno de ser aplaudido». EFE

(vc)