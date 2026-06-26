El Amatillo y el Aeropuerto Villeda Morales registran mayor ingreso regular a Honduras

Tegucigalpa – Con más de 1.6 millones de movimientos registrados entre enero y mediados de junio de 2026, el flujo migratorio regular en Honduras reporta una constante actividad. Este dinamismo está impulsado por el Puesto Fronterizo Terrestre El Amatillo y el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, puntos de entrada que se consolidan como los principales motores de conectividad nacional.

De acuerdo con el último reporte del Sistema de Control Biométrico Migratorio, del Instituto Nacional de Migración, la vía terrestre se consolidó como la ruta preferida por los viajeros, registrando más de un millón de movimientos en un periodo marcado por una fuerte reactivación del turismo internacional y el tránsito de ciudadanos centroamericanos.

Este moderno sistema de control de entradas y salidas de personas ha permitido agilizar los procesos de verificación garantizando altos estándares de seguridad nacional.

La delegación fronteriza de El Amatillo se mantiene a la vanguardia como el punto de mayor tránsito en el territorio hondureño al recibir a más de 436 mil viajeros. Por su parte, el Aeropuerto Ramón Villeda Morales ratificó su liderazgo estratégico en la zona norte con una operatividad que facilitó el movimiento de más de 288 mil personas.

Al evaluar las preferencias de desplazamiento de los viajeros en su ruta hacia Honduras, el ingreso por vías terrestres superó el millón de usuarios, posicionándose en el primer escalón de conectividad con los países vecinos frente a la alternativa aérea.

El informe oficial detalla además que el flujo migratorio estuvo compuesto mayoritariamente por ciudadanos extranjeros, quienes representaron más de 910 mil personas. Entre las nacionalidades con mayor presencia en las casillas migratorias destacan en primer lugar los viajeros procedentes de El Salvador, seguidos en orden de concurrencia por los visitantes de los Estados Unidos, Guatemala y Nicaragua.

Finalmente, se destaca el impacto positivo para la economía y el desarrollo local al confirmar que más de 530 mil de estos viajeros regulares arribaron al país con fines turísticos. JS