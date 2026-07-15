El amargo récord de Deschamps, el técnico que más partidos ha dirigido en Copa del Mundo

Arlington (EE.UU.).- Didier Deschamps, el técnico de la selección francesa, se convirtió este martes en el entrenador que más veces se ha sentado en el banquillo en una Copa del Mundo, un récord que no pudo acompañar con la clasificación a la final del Mundial, derrotado por España en el estadio AT&T de Arlington.

Deschamps dirigió ante la selección española su vigésimo sexto encuentro en una fase final de la Copa del Mundo, uno más que Helmut Schön, seleccionador de la República Federal Alemana entre 1964 y 1978 y campeón en 1974.

El brasileño Carlos Alberto Parreira, campeón del mundo en 1994 con la Canarinha, completa el podio, con 23 partidos dirigidos a Brasil, Kuwait, Emiratos Árabes, Arabia Saudí y Sudáfrica.

El partido por el tercer puesto, que disputará su selección en Miami el sábado, contra Inglaterra o Argentina, será el vigésimo séptimo y último, porque ya ha anunciado que deja ‘Les Bleus’. EFE/ir