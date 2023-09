El alto precio del diésel lo encarece todo y contribuye a mayor inflación

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Lilian Bonilla)- Si bien es cierto los precios de los combustibles son un punto evidente de la creciente inflación, hay uno en particular que preocupa mucho al sector económico e industrial y son las subidas en precio del diésel.

-Panorama internacional no es favorable para el precio de los combustibles principalmente el diésel.

-El diésel es el motor de la industria, por lo que algunos especialistas sugieren focalizar subsidios en este producto.

De acuerdo con economistas el precio del diésel juega un papel preponderante en los precios de mercado de consumo, porque junto con el combustible para aviones y fuel pesado (HFO) del transporte marítimo, mueve casi todo en la industria, lo que se cultiva y lo que se fabrica y se procesa alrededor del mundo.

Es muy importante analizar este tema porque el impacto que tiene el precio de los productos de los derivados del petróleo, especialmente el diésel, es muy fuerte pues quien lo consume, que es la industria, el transporte y todo lo que se refiere a la movilidad y a la transportación en el país, expuso la directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (Ahdippe), Saraí Silva.

El impacto en la inflación

En el Informe de Índice de Precios al Consumidor (IPC) , de agosto de 2023 del Banco Central de Honduras (BCH), se hace énfasis en que los combustibles tienen un peso importante en el IPC, por lo que la variación de precios en estos productos, determina en gran medida el comportamiento de la inflación; e inciden en el resto de los productos del IPC, por los costos de transporte asociados a su distribución y comercialización.

El mismo informe refiere que la inflación acumulada alcanzó 3.48 %, por influencia reciente en los precios internacionales del petróleo.

Por su parte, la inflación importada continúa generando incidencia en la evolución de los precios domésticos, representando aproximadamente 39.0 % o 2.20 pp de la inflación interanual total a agosto de 2023. Lo anterior, debido a la evolución en los precios de las materias primas y a los mayores precios internacionales del petróleo.

La Asociación por la Defensa de la Canasta Básica Alimenticia de Honduras (ADECABAH), en su último informe semanal de carburantes, refiere que el diésel lleva 15 semanas consecutivas de aumentos, acumulando un 26.96 % de incremento en su precio desde el inicio de esta racha.

En ese sentido el presidente de ADECABAH, Adalid Irías, ha recomendado al gobierno intensificar aún más los alivios en algunos de los carburantes, que ya reciben un subsidio del 50 % en cada incremento que reportan semanalmente y sobre todo focalizar esos alivios especialmente en diésel, para mitigar el impacto adverso en la subida de los precios.

LEER: Agobiados hondureños por altos precios de alimentos

Añadió que “estos aumentos también han tenido un impacto en los precios de la cesta alimenticia”.

El problema del alza en los precios del diésel también es de oferta y demanda por la reducción de producción y esto también genera “una espiral inflacionaria en el resto de los productos que lamentablemente no se puede controlar porque hay una intermediación en la venta de productos” manifestó Saraí a Proceso Digital.

Silva reconoció que en ese caso es muy difícil de controlar y el gobierno ya está subsidiando , pero además debe procurar concertación con los sectores, porque lo que siempre se señala es que cuando los productos del petróleo bajan no se traducen de la misma forma, mientras que cuando los precios suben automáticamente semana a semana le van trasladando esos aumentos a los precios de los productos principales y también de los servicios.

Diésel motor de la industria

El diésel es el motor que mueve el sector agroindustrial y no se puede ignorar que eso impacta severamente en lo que cuestan las cosas al final, es por ello que se recomienda focalizar el subsidio al costo del diésel para bajar el mismo y no en gasolinas, porque la demanda de diésel es menos elástica que la de gasolina, es decir que la población puede tomar medidas de ahorro usando menos sus vehículos, para el caso con medidas como el hoy no circula; pero no hay alternativas para sustituir o ahorrar el diésel, porque sencillamente la industria lo necesita, para su maquinaria igual que el transporte de carga, explicaron economistas y expertos en tema de carburantes consultados.

El director ejecutivo de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), Guillermo Cerritos, explicó que el encarecimiento del diésel tiene un efecto dominó porque además de encarecer el costo del transporte de los alimentos también el sector agrícola se ve afectado porque se requiere para echar andar máquinas y sistemas de riego.

Por otra parte, apuntó que a su criterio también los subsidios en materia de combustibles deberían estar orientados exclusivamente al diésel.

Déficit y panorama

¿Por qué esta tan caro el diésel?, en el mercado interno en los últimos meses se ha observado un incremento constante en los precios de los combustibles, mismos que se han amortiguado con el subsidio del gobierno, pero no lo suficiente como para frenar la inflación y la especulación en los precios de productos básicos.

Sin duda alguna, lo primero a considerar en el alza es que el país es netamente importador y los precios de los derivados del petróleo a nivel internacional están al alza por varios factores.

Los expertos indican que por una parte no hay una recuperación total en los mercados post pandemia por COVID-19, y tampoco se ha solventado el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

En este punto cabe recordar de dónde proviene la mayor parte del diésel o gasóleo. Y la respuesta se encuentra en Rusia, señalan los expertos de S & P Global Commodity Insights, que indican que el mercado ruso representa más del 60 % de las importaciones. El resto viene principalmente de Estados Unidos, Oriente Medio e India. Regiones donde la producción no ha ido de acorde con la demanda y de ahí el déficit.

También hay efectos por el cambio climático como el calor extremo en los Estados Unidos de América, que ocasionan daños por altas temperaturas en las refinería e instalaciones no puedan producir todo el producto que los consumidores demandan.

En este mismo renglón de efectos del cambio climático se refiere la crisis por sequía en el canal de Panamá , por las bajas precipitaciones pluviales durante el año.

Además, otros factores como los recortes voluntarios de producción por parte de los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en especial los realizados por Arabia Saudita; así como, una mayor demanda mundial.

Que viene

Lastimosamente los técnicos en el tema se muestran poco optimistas en cuanto a que la situación mejore en los próximos meses y por el contrario se prevé que los precios sigan al alza, porque a los efectos antes mencionados se suma que ya se está en una temporada de huracanes en el continente y también se acerca el invierno en Estados Unidos y países de Europa lo que incrementa la demanda del diésel por el uso de la calefacción.

Finalmente, las preocupaciones no son infundadas porque el alto costo del diésel encarece todo, y la población ya no puede con la carga inflacionaria, por lo que se deben buscar alternativas para minimizar el impacto, y una de las sugerencias de expertos es la focalización del subsidio en este combustible. LB