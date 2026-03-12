El alto comisionado de la ONU pide a Senegal no firmar la ley contra la homosexualidad

Nairobi – El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó este jueves al presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, a no firmar la ley aprobada por el Parlamento senegalés que endurece las penas contra las personas homosexuales, con castigos de hasta diez años de cárcel.

“Insto al presidente a que no firme esta ley perjudicial y a que las autoridades deroguen la ley discriminatoria vigente y defiendan los derechos humanos de todos en Senegal, sin discriminación”, afirmó Türk en un comunicado.

La Asamblea Nacional de Senegal (Parlamento unicameral) aprobó a última hora del miércoles un proyecto de ley que castiga con cinco a diez años a personas del mismo sexo que mantengan relaciones consentidas, así como la “promoción, apoyo o financiación” de la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad, algo que Türk calificó como “profundamente preocupante”.

El proyecto también incrementó las multas, que podrían alcanzar los 10 millones de francos CFA (más de 15.000 euros), frente a los 1,5 millones actuales (cerca de 2.300 euros), y persigue a los culpables de hacer “apología” de las relaciones homosexuales.

“Esta ley contradice los derechos humanos sagrados que todos disfrutamos: el derecho al respeto, la dignidad, la privacidad, la igualdad y las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica”, indicó el alto comisionado para los Derechos Humanos.

“Expone a las personas a crímenes de odio, abusos, detenciones arbitrarias, chantaje y discriminación generalizada en la educación, la salud, el empleo y la vivienda. Además, restringe la labor legítima de los defensores de los derechos humanos, los medios de comunicación y la libertad de expresión de todos en Senegal”, concluyó Türk.

El proyecto de ley fue aprobado tras un debate en el Parlamento, solicitado por el primer ministro, Ousmane Sonko, que se prolongó durante unas diez horas y terminó con 135 votos a favor, tres abstenciones y ningún voto en contra.

El presidente de Senegal tendrá 15 días para promulgar la ley. En caso de no firmarla, podrá devolver el texto a la Asamblea Nacional para una segunda deliberación, pero si se vuelve a aprobar estaría obligado a promulgarla.

Faye también puede enviar el texto al Consejo Constitucional para que los jueces determinen si la ley viola derechos humanos fundamentales recogidos en la Constitución.

El partido Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (Pastef), liderado por Sonko, forma parte de la coalición de Gobierno de Faye y el endurecimiento de las políticas contra lo que denominan “actos contra natura” para proteger los “valores sociales” fue una de las promesas de campaña del primer ministro.

La reforma se produjo en un contexto de creciente presión social y mediática en torno a la homosexualidad en este país de mayoría musulmana, donde el tema continúa siendo tabú.

De los más de sesenta países que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo en el mundo, una treintena se encuentran en África, donde la mayoría de estas leyes son herencia de la etapa colonial. JS