El Alma Mater de La Educación Nacional: UPNFM.

Dr. Ignacio Alonzo

1956, marca un hito histórico para el sistema educativo nacional en Honduras, y lo es, por la creación de la Escuela Superior del Profesorado Francisco Morazán. Esfuerzo sistemático, formal y visionario, de La Comisión Técnica de la UNESCO, que vio la necesidad de la profesionalización de docentes que prestaban sus servicios en las instituciones educativas, de manera empírica, La forma sistemática, planificada y acertada de la realización de su labor en la formación de profesores de Educación Media, y profesionalización de los cuadros directivos y técnicos, evidenció además la necesidad de enrolar estudiantes de diferentes partes del país, formándose como profesores, dejando atrás la generalidad y abrazando la especialidad principalmente en las llamadas materias básicas, los recién egresados se insertaron en el sistema educativo nacional, con excelentes resultados notables en la calidad de la enseñanza y organización de los centros educativos. La decisión y las voluntades políticas se unieron para darle paso a la creación de una institución formadora de profesores en los diferentes niveles educativos. Sin duda, que la inquietud, preocupación y ocupación de los pioneros de este gran proyecto, trasciende hasta nuestros días. La trayectoria exitosa de la otrora Escuela Superior del Profesorado “Francisco Morazán”, urgía del siguiente nivel que fue convertirla en Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, en el año de 1989, en medio de adversidades, marchas, mediaciones, conversaciones con líderes y gobernantes del momento, además, caminatas y plantones frente al Congreso Nacional de aquella época de finales de la década de los 80, que al final, reconocieron, legitimaron y legislaron a favor de su creación.

La Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, goza de un prestigio nacional, regional e internacional, de tal manera, que este año en su 70 aniversario ha obtenido su reacreditación por la autoridad pública independiente que acredita universidades tanto en Francia como internacionalmente, conocida como: Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, (Hcéres) lo que se traduce como el Alto Consejo de Evaluación de la Investigación y de la Educación Superior, reconocimiento extraordinario que dice mucho del trabajo, encomio, coherencia y compromiso con la formación de los mejores cuadros para servir en los diferentes niveles del Sistema Educativo Nacional, esto es: Prebásica, Básico y Medio. Es así, que por las aulas de la UPNFM, han pasado extraordinarios intelectuales de la educación, profesionales que por la formación recibida, se han destacado dentro del país, como en el extranjero.

No se puede hablar de la historia de Honduras, sin hablar de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, pues, son innumerables los aportes a la ciencia, cultura y artes que ha dado. El desarrollo de Honduras y la mejora continua en el sistema educativo hondureño, tiene las huellas indelebles de los profesores y profesoras que han sido formados en las diferentes disciplinas que se enseñan en los centros educativos del país. La contribución ha sido enorme. El liderazgo demostrado a través de estos 70 años de trabajo ininterrumpido en la formación de docentes y un indiscutible compromiso con las políticas educativas emanadas en forma estatal, e implementadas ha sido claro, permanente, transparente, solidario y científico.

La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, a pesar de no ser autónoma, y no gozar de un gran presupuesto, tiene extraordinarios logros, con más de 10 centros regionales, un Centro de Investigación e Innovación Educativas (CIIE),en Tegucigalpa, el cual fue fundado en 1959, como el primer Centro de Práctica Profesional, hoy por hoy, es el mejor centro educativo del país. También el CIIE en la Ciudad de Gracias, departamento de Lempira, que comenzó labores en el año 2017, con excelentes resultados en la formación de los niños de esa Ciudad. Ambos centros educativos, atienden los tres niveles del Sistema Educativo Nacional.

La UPNFM, forma profesores con pensamiento crítico, sensibilidad humana, creatividad, investigadores educativos, docentes conscientes de la realidad nacional e internacional, formuladores de políticas educativas, desarrolladores de proyectos educativos, especialistas y equipados con las herramientas didácticas, a efecto de que todos aquellos que se forman para el quehacer docente,también sean educados, adquiriendo competencias reflexivas, críticas y científicas.

Su actual Rectora, la Dra Lexy Medina, ha enfatizado sobre la necesidad de revalorizar la carrera docente, expresando que: ”Ya es tiempo que abandonemos el pesimismo, y reconozcamos al docente hondureño por su dignidad, de tal manera, que el maestro deje de ser un menospreciado social”. Estás palabras, son elocuentes y evocan la esencia del quehacer de la UPNFM, en poner a sus egresados en los lugares cimeros e importantes de la sociedad hondureña, pero, sobre todo, elevar y fomentar el honor, compromiso y profesionalismo en cada uno de sus graduados. Dicho de otra forma, es a la vez, que el profesorado que forma en sus aulas, sea altamente competitivo, en el sentido de alcanzar sus competencias, obedeciendo a un Modelo Educativo, basado en Resultados de Aprendizaje, con un enfoque hermenéutico reflexivo, el cual se decanta por la calidad científica, formación humanística, y el éxito académico evidenciado a lo largo de su historia, y su quehacer efectivo para los próximos años.

La UPNFM, mantiene su prestigio, como institución exclusiva de formar los docentes, los cuales se insertan en el mundo laboral ya sea en el sector gubernamental como no gubernamental. El impulso que la UPNFM le da a la investigación, docencia, vinculación y extensión e internacionalización determina los logros de sus publicaciones, solidaridad y presencia, una comunidad educativa universitaria consolidada, congresos, encuentros, conferencias, debates, conversatorios, actualización docente, Diplomado en Educación Superior, innovaciones didácticas, simposios académicos, Observatorio Universitario de la Educación Nacional e Internacional (OUDENI),Instituto de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales, (INIEES), Centro de Idiomas, la Fundación UPNFM, Sistema Editorial, Instituto de Innovación Tecnológica (IINTEC), entre otros, manteniendo una mirada y un análisis crítico de la realidad educativa hondureña, formulación de propuestas que coadyuvan el quehacer de la Secretaria de Educación de Honduras. Es bueno destacar, que la UPNFM, forma parte de organismos de Educación Superior tanto centroamericano, como de la región latinoamericana, cumpliendo así, el cometido de ser una universidad que marcha al ritmo de las grandes transformaciones, innovaciones y tendencias actuales en educación a nivel mundial.

Educar para Transformar, como bien lo expresa su eslogan, esto solo es posible por el compromiso, vocación, profesionalismo, cumplimiento de su visión, misión, principios y toda la normativa que en el marco de la V Reforma Universitaria de la UPNFM, se ha plasmado, como parte de la respuesta precisa de la formación inicial de docentes, formación permanente, Tecnólogos, maestrías y doctorados que oferta el Alma Mater de la Educación Nacional.

La UPNFM, por su acreditación nacional e internacional, y ser miembro de los sistemas de educación superior, asume retos y desafíos en el orden de la innovación, educar y formar para el uso y aprovechamiento de la Inteligencia Artificial, gestión de recursos humanos y financieros, formación de docentes con competencias para atender las demandas del mundo laboral, estar siempre en pro de la calidad, inclusión y equidad. Además, poner al servicio de la población que forma, la flexibilidad en la implementación de “modelos flexibles de aprendizaje permanente”, ofertar y dar oportunidades desde lo sincrónico y asincrónico, egresando profesionales de y para la educación global, esto es que puedan ser contratados en otros contextos educativos, como ya lo están siendo, por “Global Teaching Partners”, (GTP),de EUA.

¡¡ Salud y mucha vida por delante para la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán!! ¡¡ Felicitaciones a toda la Comunidad Universitaria de la UPNFM!!