El alcohol estará prohibido en el Mundial de Arabia Saudí

Londres – El embajador de Arabia Saudí en el Reino Unido, el príncipe Khalid bin Bandar bin Sultan Al Saud, confirmó que no se podrá consumir alcohol durante la Copa del Mundo en Arabia Saudí en 2034.

En una entrevista con el canal de televisión LBC, el diplomático saudí señaló que no se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas pese a la disputa del Mundial.

«No, no, no habrá alcohol para nada. Como nuestro tiempo, es un país seco. En estos momentos no permitimos el alcohol, pero se puede uno divertir mucho sin alcohol. No es 100 % necesario y si quieres beber cuando te hayas ido, adelante, pero nosotros no tenemos alcohol. Cada uno tiene su propia cultura y nosotros estamos contentos de dar la bienvenida a la gente dentro de los límites de nuestra cultura, pero no queremos cambiarla y, además, ¿quién no puede vivir sin beber?», aseguró el embajador.

En 2022, Catar avisó de la prohibición de beber alcohol en los estadios y en sus alrededores apenas dos días antes del comienzo del torneo, aunque este sí podía adquirirse en hoteles.

Esta situación llevó a un problema con la marca de cervezas Budweiser, uno de los principales patrocinadores del evento, que tuvo que conformarse con sólo vender cerveza sin alcohol en los campos. EFE

(vc)