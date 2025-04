El alcalde de Nueva York dice a inmigrantes que «vivan su vida» sin temor a ser detenidos

Nueva York – El alcalde de Nueva York, Eric Adams, envió este viernes un mensaje a los inmigrantes que residen en la ciudad para que «vivan su vida» sin temor a ser detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que ha intensificado los arrestos y expulsiones del país de forma rápida, sin el debido proceso de ley, bajo la presidencia de Donald Trump.

«El miedo está ganando» dijo Adams durante su primer encuentro con medios latinos en la Alcaldía, acompañado por el vicealcalde para Vivienda, el puertorriqueño Adolfo Carrión, y la vicealcaldesa de asuntos estratégicos, Ana Almanzar, primera dominicana nombrada en esta posición en la ciudad.

«He sido consistente con mi mensaje: ICE no irá a las escuelas, no irá a los centros de oración, no está en los hospitales», reiteró el demócrata, quien intentó sin éxito repetir en una sola frase «vive tu vida» en español pese a la ayuda de periodistas y del propio Carrión, que escribió la frase en una hoja de papel que tenía en sus manos y se la mostró al funcionario.

Adams afirmó a preguntas de EFE que a sus 65 años es muy difícil aprender el idioma y recordó que es el alcalde de una ciudad donde se hablan diversos idiomas.

Según la Oficina de Asuntos del Inmigrante (MOIA, en inglés) de la Alcaldía, en las calles de esta ciudad se hablan más de 400 idiomas.

El alcalde, que ha dicho que buscará la reelección en noviembre como candidato independiente, destacó que Nueva York «tiene historia de cuidar de la gente» sin importar su origen y dijo además a los inmigrantes que «no pueden rendirse al miedo de no poder vivir su vida» debido a la campaña de deportaciones masivas que ha puesto en marcha Trump.

El alcalde es blanco de críticas de los grupos proinmigrantes que lo acusan de cooperar con la Administración Trump en los arrestos de presuntos indocumentados con expediente criminal y de dar luz verde al regreso de ICE a la cárcel municipal de Rikers, en una ciudad que fue declarada hace años por la legislatura municipal ‘amiga de inmigrantes o ciudad santuario’.

Adams convocó hoy el encuentro con medios latinos acompañado de los únicos vicealcaldes hispanos de su administración, para que estos explicaran en español «sus logros» en las áreas de vivienda y de los programas educativos dirigidos a los niños en edad preescolar, al cumplirse casi cuatro años de su gobierno.

En ese sentido, Carrión destacó que al finalizar el cuatrienio se habrán creado 140.000 viviendas a bajo costo, «más que en los pasados 20 años», y habló además de la «transformación» gigantesca que enfrenta la ciudad en esta área en sus cinco condados.

Por su parte, Almánzar celebró los progresos en educación infantil y elogió que se asignaron fondos para que 53.000 niños tuvieran un asiento en la educación preescolar, asegurando que esa cifra fue de 14.000 en la pasada administración de la ciudad. EFE

(vc)