El Ajax ficha al canterano del Barcelona Eloi Gómez

Madrid – El Ajax neerlandés anunció este martes el fichaje del canterano del FC Barcelona Eloi Gómez Saus por tres temporadas, hasta junio de 2028.

El centrocampista español de 16 años se ha formado en ‘La Masia’, habiendo militando la pasada campaña en el cadete de los azulgranas. Esta temporada se incorporará a la sección sub-17 de los de Ámsterdam con la esperanza de convertirse en la «joya de la cantera», según dijo en la web oficial del club Marijn Breuker, director deportivo del Ajax.

«Eloi es un mediapunta típico del Ajax. Participa con frecuencia en la construcción de juego, muestra iniciativa con el balón y disfruta jugando de ataque. Combina inteligencia futbolística con habilidad técnica, lo que le permite conectar jugadas con uno o dos toques», agregó. EFE