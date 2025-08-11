El aeropuerto de Ciudad de México reanuda su actividad tras fuertes lluvias del domingo

Ciudad de México.– El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México restableció este lunes su actividad después de que las fuertes lluvias de la tarde-noche del domingo obligaran a suspender las operaciones aéreas.

En un comunicado publicado en la mañana del lunes, el aeropuerto detalló que debido a las precipitaciones, que pudieron alcanzar de 50 a 77 milímetros, se decidió detener la actividad ante los reportes de escasa visibilidad y los encharcamientos generados por la lluvia que provocaron daños en las terminales y el colapso del sistema de drenaje aeroportuario.

Las cuatro horas de suspensión para el desalojo del agua afectaron a 104 vuelos y 14.892 pasajeros que tuvieron que ser desviados a otros aeropuertos del país.

«Para atender los encharcamientos, tanto en la zona aeronáutica, como en las edificaciones y vialidades del perímetro aeroportuario, se pusieron en operación equipos vactor y motobombas, a fin de asegurar condiciones óptimas en las pistas, rodajes y plataformas, que posibilitaran la reanudación de las operaciones aéreas», explicó la Secretaría de Marina en el comunicado.

Hasta las 06:00 hora local (12:00 GMT) no se restableció por completo el tráfico en la pista 05 derecha – 23 izquierda, casi seis horas después de la adecuación de la pista 05 izquierda – 23 derecha. EFE/ir