El acuerdo con Fox es un aviso a los periodistas: divulgar falsas informaciones tiene consecuencias

Análisis de Jacobo Goldstein (JG) y Alberto García Marrder (AGM) – Especial para “La Tribuna” y “Proceso Digital” en Tegucigalpa y “El País” en San Pedro Sula (Honduras)

AGM: La cadena norteamericana FOX NEWS ha llegado a un acuerdo extrajudicial y pagará 787 millones de dólares a la empresa Dominion Voting Systems por divulgar falsedades de que sus máquinas electrónicas de recuento de votos le robaron a Donald Trump las elecciones presidenciales de 2020.

AGM: Jacobo, para comenzar, déjame decirte que ese acuerdo no me gusta y me siento decepcionado, como periodista. No habrá juicio y las grandes estrellas de la FOX NEWS, las que mintieron sin parar y sabiendo que eran falsos sus comentarios, se van a librar de ser humillados en el banquillo. Y, encima, no tendrán que pedir disculpas. Es un acuerdo vergonzoso, recurriendo al dinero que les sobra y lo volverán a hacer. ¿Qué piensas tú?

JG: Yo también hubiese preferido que se fueran a juicio pero hay que recordar que en los últimos años han habido uno que otro miembro del jurado que rehusaba aceptar lo que estaba viendo y oyendo y se mantenían firmes en no aceptar lo que pensaban sus compañeros del jurado. Pero te hago una pregunta, tú crees que Rupert Murdoch y sus comentaristas televisivos hubiesen aceptado que se pagará la gigantesca suma de 787 millones de dólares si eran inocentes de los cargos? Por supuesto que no hubieran pagado un centavo. El puro pagar esa súper cantidad de dólares denota que eran culpables y no quisieron participar en un circo haciéndose un nudo tratando de decirle al jurado que no eran culpables, cuando el mismo propietario y presidente de la cadena Fox, Rupert Murdoch, había reconocido que sus comentaristas sabían que Joe Biden había derrotado a Donald Trump. Pero que para mantener contentos y fieles a sus millones de constantes oyentes seguidores de Trump seguían pregonando incesantemente el falso discurso que le habían robado las elecciones de noviembre de 2020.

AGM: Hay un aspecto interesante en todo esto y explica la actitud de esas grandes estrellas de la FOX, como Lou Dobbs, Tucker Carlson, Sean Hannity y Maria Bartiromo. Mensajes internos entre los ejecutivos, que iban a mostrar los abogados de Dominion, lo dice todo: Fox estaba preocupada de perder su millonaria audiencia ultra-conservadora y les pedía a sus estrellas que repitieran las quejas de Trump que le robaron las elecciones, a sabiendas que eran falsas. Es decir, mentían, a sabiendas que no decían la verdad. Solo para mantener su audiencia y no contradecirles en sus creencias conservadoras y pro-Trump.

Tucker Carlson, una de las estrellas de FOX NEWS que según un dictamen judicial, divulgó informaciones falsas a favor de Donald Trump, sabiendo que no eran verdaderas.

JG: Las cuantiosísimas cifras de millones de dólares por tantos años se ha venido lucrando la empresa apoyando a Donald Trump son gigantes y los salarios de los comentaristas pro-Trump eran altísimos, de eso no queda mayor duda. Y seguramente esa fue la causa principal de apoyar algo que no era cierto a cambio de hacer crecer la cantidad de público televidente y a la vez llenarse los bolsillos.

AGM: Gracias a este acuerdo de última hora, minutos antes de comenzar el juicio en Nueva York, tampoco será llamado a testificar Rupert Murdoch, el fundador y dueño de todo ese imperio periodístico (“The Times” de Londres y “The Wall Street Journal”, entre otros). A sus 92 años, el australiano-americano había dicho en un testimonio antes del juicio, que no creía que eran verdaderas las acusaciones de Trump y que Joe Biden fue el legítimo vencedor.

JG: Lo interesante del caso es que creo firmemente que los trumpistas seguirán viendo la FOX y continuarán siendo fieles a Trump, en su afán de volver a despachar nuevamente desde la Casa Blanca.

AGM: Me gusta lo que ha escrito el columnista Erik Wemple, en mi diario norteamericano favorito, “The Washington Post”: “No lleguen a un acuerdo en esta demanda, Dominion. Presenten todas las pruebas ante un jurado y arrastre a esas estrellas y ejecutivos al estrado de los testigos. Y a asarlos por sus programaciones engañosas”.

Esta cruel caricatura sugiere que la cadena FOX alimenta el cerebro de sus oyentes con informaciones falsas, (Por Dave Whamond-Cagle.com).

JG: Nos hubiera gustado ver ese espectáculo, pero para algunos el dinero es más valioso que la verdad.

AGM: Los 787 millones que va a pagar FOX NEW es la mayor cantidad que se ha pagado en una demanda por difamación. Y representa casi un cuarto de sus ingresos del año pasado, antes de impuestos, unos 2,960 millones de dólares. Es la de mayor audiencia en la televisión por cable en Estados Unidos y tiene aún pendiente otra demanda similar, de la empresa de recuento electrónico electoral, Smartmatic, por 2,700 millones de dólares.

JG: Al paso que van las cosas, la empresa Dominion seguramente ganará las otras demandas de difamación que les ha hecho a varias empresas y algunos individuos que también la acusaron de haber hecho trampas relacionadas con el conteo electrónico de los votos de la contienda presidencial del 2020. Algo que ya se sabe que ese no fue el caso.

JG: Ello significa que la empresa electrónica se alzara con dólares, pero ni cerca de lo que le que ya obtuvo de parte de la FOX.