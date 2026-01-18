spot_img
Farándula

El actor estadounidense Chris Pratt presenta su filme ‘Mercy’ en Ciudad de México

Por: EFE
Fotograma cedido este miércoles por Paramount Pictures en el que se registró al actor Chris Pratt, como Dan Forester, durante una escena de la película "The Tomorrow War", que se estrena en Amazon este viernes en Estados Unidos.

Ciudad de México – El actor estadounidense Chris Pratt presentó este sábado su más reciente película Mercy (Sin Piedad) en una alfombra roja de la Ciudad de México, junto a la actriz Kali Reis y el director Timur Bekmambetov.

El filme, que se estrena este jueves en todas las salas de cine del país, aborda el tema de un detective, interpretado por Pratt, quien es llevado a juicio acusado de asesinar a su esposa.

En el reparto también destacan la estadounidense Kali Reis y la sueca Rebecca Ferguson.

Pratt y Reis desfilaron en la plaza comercial Mitikah, al sur de la capital mexicana, donde cientos de fanáticos los recibieron con gritos y aplausos.

El actor estadounidense se dio el tiempo para firmar autógrafos a algunos fans que aprovecharon para sacar fotos y saludar al intérprete.

Asimismo, el director Timur Bekmambetov se dio el tiempo para interactuar con los fans entre fotos, saludos y autógrafos.

Previo a la presentación en la alfombra roja, Pratt, Reis y Bekmambetov fueron captados en la cima de la Torre Latinoamericana, uno de los rascacielos más emblemáticos de Ciudad de México, donde posaron junto a reloj que inició una cuenta regresiva de 90 minutos haciendo alusión al tiempo que tiene el personaje de Chris Pratt- el Detective Raven- para demostrar su inocencia. EFE

(vc)

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024