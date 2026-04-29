El 95% de Europa registró temperaturas sobre la media en un 2025 «desolador» para el clima

Redacción Medioambiente- Al menos el 95 % de Europa registró temperaturas anuales superiores a la media en 2025, año en que el continente experimentó olas de calor sin precedentes del Ártico al Mediterráneo, una pérdida neta de masa en los glaciares, récord de hectáreas quemadas y más grados que nunca en la superficie marina.

El informe sobre el Estado del Clima en Europa en 2025, publicado este miércoles, «presenta un panorama desolador», según Samantha Burgess, responsable estratégica de clima del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM).

«Con el aumento de las temperaturas y la propagación de incendios forestales y sequías, las pruebas son inequívocas: el cambio climático no es una amenaza futura, sino nuestra realidad actual», ha añadido la experta.

Europa es el continente que se calienta más rápidamente: desde 1980 lo hace a un ritmo que dobla el del conjunto del planeta. Globalmente, 2025 fue el tercer año más cálido de la historia.

Mientras que en el conjunto del planeta la temperatura sube 0,27 grados por década, en Europa desde mediados de los noventa sube 0,56. En el Ártico, la subida es de 0,75 grados por década.

El informe, elaborado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el CEPMPM, que gestiona el Servicio de Cambio Climático del programa Copernicus de observación de la Tierra, destaca que el año pasado se registró la segunda ola de calor más grave de la historia de Europa y la ola de calor más larga y extrema de la región subártica de Fennoscandia, en julio.

Gran parte de Europa también experimentó más días de lo habitual con al menos un estrés térmico ‘fuerte’ y el sur y el este de España registraron hasta 50 días más de lo habitual con temperaturas de sensación térmica superiores a 32 ºC.

No hay aún datos disponibles del número de muertes relacionadas con el calor en Europa en 2025, después de las 62.800 de 2024.

Menos nieve, menos hielo

El informe muestra «una tendencia continuada de calentamiento rápido en las regiones más frías de Europa, incluidas el Ártico y los Alpes, donde la nieve y el hielo desempeñan un papel fundamental a la hora de frenar el cambio climático al reflejar la luz solar de vuelta al espacio (efecto albedo)».

Los glaciares tuvieron una pérdida neta de masa, señala el documento.

La capa de nieve en el continente fue un 31 % inferior a la media: 1,32 millones de km2 por debajo, equivalente a la superficie de Francia, Italia, Alemania, Suiza y Austria. Esto supuso la tercera extensión de nieve más baja desde que comenzaron los registros (1983).

La capa de hielo de Groenlandia perdió 139 gigatoneladas, aproximadamente 1,5 veces el volumen almacenado en todos los glaciares de los Alpes europeos.

«Esta pérdida de hielo contribuye al aumento del nivel del mar a escala mundial y cada centímetro de aumento expone a 6 millones de personas más a las inundaciones costeras», advierten los autores del informe.

Récord de hectáreas quemadas

Los incendios forestales arrasaron aproximadamente 1.034.550 hectáreas, una superficie mayor que Chipre, la más grande registrada históricamente.

El informe atribuye a las condiciones de calor y sequía esta actividad de incendios sin antecedentes. Las emisiones de los incendios alcanzaron igualmente sus niveles más altos.

«España se vio especialmente afectada y representó alrededor de la mitad de las emisiones. Junto a España, Chipre, el Reino Unido, los Países Bajos y Alemania registraron sus emisiones de incendios forestales más altas jamás registradas», apunta.

Samantha Burgess ha subrayado en la presentación del informe que «una primavera increíblemente húmeda» hizo crecer de forma acusada la vegetación, que al secarse en verano se convirtió en combustible y creó «unas condiciones catastróficas» para la propagación de los incendios en España.

Mar más caliente, ríos más secos

La temperatura anual de la superficie del mar en Europa fue en 2025 la más alta registrada y marcó el cuarto año consecutivo de récord. El 86 % de la región oceánica de Europa sufrió olas de calor marinas.

En el Mediterráneo la temperatura media anual de la superficie fue la segunda más alta jamás observada.

Los caudales fluviales estuvieron por debajo de la media durante 11 meses del año. Alrededor del 70 % de los ríos registraron caudales inferiores al promedio, en uno de los tres años más secos en cuanto a humedad del suelo desde 1992. En mayo, aproximadamente la mitad de Europa (53 %) se vio afectada por condiciones de sequía.

Las tormentas y las inundaciones afectaron a miles de personas en toda Europa, aunque las lluvias extremas y las inundaciones fueron menos generalizadas que en los últimos años, apunta el informe.

Todos los fenómenos extremos experimentados en 2025 «afectaron a la biodiversidad en los ecosistemas marinos y terrestres», subraya el documento.

2025 fue un año, recuerda el análisis, en el que las energías renovables suministraron casi la mitad (46,4 %) de la electricidad de Europa y en el que la energía solar alcanzó un nuevo récord de contribución del 12,5 %.

«No es suficiente, tenemos que acelerar», ha indicado Dusan Chrenek, asesor principal sobre el clima en la UE. EFE/lb