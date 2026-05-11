El 91% de migrantes retornados a Honduras provienen de EEUU, que advierte de más deportaciones masivas

Tegucigalpa – El gobierno de Estados Unidos advirtió que vienen deportaciones masivas con el incremento de agentes de inmigración, por lo que dicha acción debe de alertar a las autoridades hondureñas para que se preparen en la ayuda que deben de recibir los migrantes, donde el 91% de los retornados al país provienen ya de ese país norteamericano.

–Un total de 15 mil 400 migrantes hondureños han sido deportados en estos primeros meses del año.

-Conadeh llama a fortalecer la asistencia consular y reforzar los centros de atención al migrante retornado

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), expresó su preocupación por la falta de respuesta integral de las autoridades hondureñas a las necesidades que presentan las personas migrantes retornadas al país que suman más de 15,400 en los primeros 120 días del 2026, el 91% llegó procedente de Estados Unidos.

El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan.

“Vienen deportaciones masivas”

El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, prometió “inundar la zona” con agentes de inmigración en jurisdicciones que aprueban legislaciones limitando la cooperación con la aplicación federal.

Durante su intervención en la exposición de Seguridad Fronteriza en Phoenix, Arizoba en una sala llena de agentes del Departamento de Seguridad Nacional, Homan advirtió que la “promesa de deportación masiva ocurrirá”.

“Para las personas que dicen ‘el presidente Trump está volviéndose débil con la deportación masiva’, no tienen ni idea de lo que están hablando”, dijo Homan.

Homan sostuvo que habló con el Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para discutir lo que la administración hará “en los próximos meses”.

“Todavía no han visto nada, este año será un buen año, vienen deportaciones masivas”, afirmó.

Entre el 35 % al 40 % de los inmigrantes indocumentados arrestados durante el segundo mandato de Trump no tienen antecedentes penales, en ese sentido, Homan dijo que era necesario “enviar un mensaje a todo el mundo”.

Prometió enviar un gran número de agentes de inmigración a estados que promulguen legislaciones limitando la cooperación entre la policía estatal y local y las autoridades federales de inmigración: “Vamos a inundar la zona. Verán más agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) de los que hayan visto antes”, apuntó.

Juan Flores de la Fundación 15 de septiembre.

Gobierno debe de prepararse

“Desde hace más de 15 meses avizoramos de lo que iba a suceder con el tema de migración dentro de los Estados Unidos que iban a haber redadas, deportaciones masivas, manifestó Juan Flores de la Fundación 15 de septiembre.

En ese sentido, dijo que el gobierno debe prepararse para ayudar a nuestros compatriotas en su retorno a Honduras.

“Muchos compatriotas están regresando silenciosamente y otros están siendo deportados a diario” comentó Flores.

Asimismo, sostuvo que hay cientos de migrantes hondureños en los centros de detención que ocupan del apoyo consular para agilizar su deportación.

El Congreso Nacional aprobó la Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias.

Ley para proteger patrimonio de migrantes

“Esperemos que con la Ley para proteger el patrimonio de migrantes retornados y facilitar su reintegración los connacionales puedan solventar parte de sus problemas ya que sus hijos en algunos casos quedan en este país y buscarán la forma de retornar a Estados Unidos”, apuntó.

El Congreso Nacional aprobó la Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias, una iniciativa impulsada por la diputada Sara Zavala, que busca brindar apoyo integral a los connacionales que regresan al país.

Entre los principales beneficios, la ley permitirá a los hondureños retornar con sus pertenencias sin el pago de impuestos, eliminando barreras burocráticas que dificultan el traslado de bienes acumulados durante años de trabajo en el extranjero.

Asimismo, la protección del patrimonio familiar, incentivos para la inserción laboral y el reconocimiento del valor de herramientas y equipos adquiridos fuera del país, facilitando así la reconstrucción de sus medios de vida.

En ese sentido, la nueva legislación busca ofrecer condiciones más justas para que puedan reiniciar sus vidas en Honduras con mayor estabilidad.

La normativa también promueve la reunificación familiar y responde a principios constitucionales de dignidad humana y protección a la familia, en un contexto donde el retorno de migrantes se ha convertido en una realidad creciente para el país.

Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh.

Fortalecer la asistencia consular y reforzar los centros de atención al migrante retornado

Ante el panorama, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) recomendó a las autoridades hondureñas fortalecer la asistencia consular y reforzar la atención que se brinda en los centros de atención al migrante retornado, para garantizar una recepción digna, integral y ágil y facilitar la reintegración socioeconómica y psicosocial de los hondureños deportados o retornados al país.

Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, hizo énfasis en el importante rol que puedan jugar las autoridades consulares, en Estados Unidos, brindando todo el apoyo necesario a los compatriotas en ese país.

“Creo que el panorama no es nada alentador para las personas hondureñas que están bajo la protección temporal, si se toma en cuenta que, en Honduras, hay también muchos desafíos en materia de salud, que cada día se vuelve más complejo, pero también el tema de la seguridad, que también nos está golpeando fuertemente”, comparó.

Sostuvo que se deben fortalecer las relaciones bilaterales para ver qué posibilidades se dan para los hondureños, por ejemplo, estar pendiente de las visas de trabajo, para que estas personas puedan trabajar de manera regular en Estados Unidos.

También reiteró que se debe reforzar la atención en los centros al migrante retornado, ya que es necesario apoyarles, por una parte, porque hay personas que vienen y no traen fondos y por otra, hay quienes necesitan ser atendidos en su salud mental porque fueron separados de su familia.

Unas 14 mil 017 personas, de este país centroamericano, fueron retornadas o deportadas de los Estados Unidos, lo que representa el 91% de los casos.

El 91% de los deportados son de EEUU

Reyes sostuvo que suman más de 15 mil 400 los hondureños deportados en los primeros 120 días del 2026, lo que representa el retorno de 129 diarios o una persona cada 11 minutos.

Unas 14 mil 017 personas, de este país centroamericano, fueron retornadas o deportadas de los Estados Unidos, lo que representa el 91% de los casos, seguido por 1 mil 356 de México y 76 de Guatemala.

Durante estos 120 días fueron retornados a Honduras, un mil 265 niños, 251 niñas, un mil 432 mujeres y 12 mil 481 hombres.

De acuerdo a la edad de las personas retornadas, unas 5 mil 797 personas están en el rango de los 21 y 30 años, 4 mil 806 entre 31 y 40 años, 2 mil 518 de 41 a 50, entre los 11 y los 20 años fueron retornados 1 mil 380, también se suman unos 135 mayores de 60 años. PD/IR