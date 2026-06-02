El 90 % de agentes de la exDipampco no pasarán pruebas para integrar la DAET, asegura subcomisionado Molina

Tegucigalpa – Al menos el 90 % del personal de la desaparecida Dipampco no pasarán las pruebas a que están sometidos para que pasen a integrar las filas de la nueva División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), el nuevo cuerpo de élite de la Policía Nacional para combatir el flagelo del crimen organizado.

Lo anterior fue afirmado por el subcomisionado Jorge Molina, el nuevo encargado de la DAET y que estará a cargo de la nueva agrupación encargada de combatir a las maras, pandillas, asociaciones terroristas y el crimen organizado.

El subcomisionado Molina señaló que algún personal técnico de la exDipampco si se integrará a la DAET, así como algunos agentes.

El oficial policial explicó que la DAET no será un organismo que operará independientemente en la Policía Nacional, sino que estará adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

El responsable de la DAET también señaló que la división no realizará operaciones de forma autónoma, sino que cuando se requiera estarán acompañados por las fuerzas especiales de la Policía Nacional.

El subcomisionado Molina detalló que la principal tarea de la DAET será de investigación e inteligencia contra las organizaciones criminales, que operará junto a otras tareas agencias policiales, y recordó que cuando tengan que hacer operaciones serán acompañados por efectivos de las fuerzas especiales.

Indicó que la nueva división será certificada y que serán permanentemente investigados, para lo cual cuentan con la asistencia de gobiernos amigos.

El jefe de la DAET, que intervino en el foro Frente a Frente de Televicentro y que dirige Renato Álvarez, indicó que vigilarán el comportamiento de los agentes, especialmente su modo de vida, ya que a su juicio los niveles de gastos serán las primeras alarmas cuando el nivel de vida no esté acorde con los ingresos.

La DAET fue creada para sustituir a la DIPAMPCO, la antigua dirección policial que combatía pandillas y maras, luego que se conociera que cinco agentes fueran asesinados tras una operación que las autoridades de la Secretaría de Seguridad y policiales la declararon irregular.

Las muertes violentas de los cinco agentes ocurrieron en Corinto, Omoa, Cortés cuando realizaban una operación que no había sido autorizada. (PD).