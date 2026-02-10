El 81% de las personas migrantes retornadas a Honduras no desean regresar a los EEUU, revela encuesta

Tegucigalpa– Al menos, el 81% de las personas migrantes retornadas a Honduras no desean regresar a los Estados Unidos o emprender nuevamente la ruta migratoria reveló una encuesta realizada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

El resultado de la encuesta, divulgada este martes, arrojó, entre otros hallazgos, que un 12% de los encuestados desea emprender nuevamente la ruta migratoria antes de que se cumpla un año, un 5% planea regresar en menos de 6 meses y un 2% después de 6 meses.

Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh explicó que la encuesta, que se realizó en diciembre del 2025, contó con una muestra de 101 personas migrantes retornadas al país, de las cuales 77 eran hombres, un hombre gay y 23 mujeres.

Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, detalla sobre una encuesta efectuada a migrantes retornados. #ProcesoDigital pic.twitter.com/0yBGgb1QHs — Proceso Digital (@ProcesoDigital) February 10, 2026

Indicó que la muestra fue tomada, principalmente, en el Centro de Atención al Migrante Retornado en, La Lima, Cortés, estaciones de buses en Ocotepeque y la Oficina de Atención al Migrante Retornado y Reintegración en Tegucigalpa.

La encuesta se realizó para conocer de cerca las atenciones que reciben desde el momento de su detención, proceso de retorno forzado, así como retorno por voluntad propia al país

Mencionó que la mayoría de las personas migrantes retornadas consultadas respondieron que, entre de las causas que motivó su migración del país fue la búsqueda de mejores condiciones de vida, también se identificaron causas relacionadas con la violencia, el desplazamiento forzado y la reunificación familiar, lo cual evidencia que la migración no responde a un solo factor, sino que a múltiples situaciones de vulnerabilidad.

Otro de los hallazgos presentados, por Reyes, es que la mayoría de las personas entrevistadas (54%) expresaron haber permanecido en Estados Unidos de América desde 5 hasta 10 años, un 28% expresó haber residido desde uno a 5 años en dicho país, un 13% tenía menos de 6 meses de haber llegado a ese país del norte y un 5% que corresponde a personas que tenía desde 6 meses a un año de residir en ese país.

La mayoría de las personas retornadas (91) tanto hombres como mujeres entrevistadas, regresaron solos, tres regresaron con otras personas, dos con sus hijos y dos con su pareja.

Otro hecho relevante es que, el 64% de las personas retornadas manifestaron que no dejaron familiares en los países de los cuales fueron retornados, especialmente de Estados Unidos, por lo que no sufrieron el impacto de la separación familiar en su retorno, pero si en el momento que emprendieron la ruta migratoria

Por su parte, Roberto Canizales, jefe de programas de OIM Honduras, declaró que la migración sigue siendo una realidad para muchas personas que, debido a diversas circunstancias, toman la decisión de dejar su hogar. Sin embargo, reconoció que miles de personas también están retornando al país, enfrentando condiciones que requieren atención inmediata y respuesta integrales.

Indicó que la evidencia es clara y que, si Honduras invierte en la reintegración social, económica y emocional de las personas retornadas, se reduce la vulnerabilidad, se fortalecen las comunidades y se protege la dignidad humana.

El resultado de la encuesta no son solo cifras, son historias de personas que regresan con esperanza, pero también con necesidades urgentes. Son una invitación a reforzar la coordinación entre instituciones, gobiernos locales, cooperación internacional y sociedad civil, para garantizar que el retorno no sea el final de un sueño sino el inicio de nuevas oportunidades, enfatizó.

La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana, Elsy Reyes recomendó al Estado hondureño Implementar protocolos para la reintegración social, económica y laboral para las personas retornadas a nivel de los gobiernos municipales, para su inclusión en la comunidad.

Además, que se brinde atención en salud general, mental y especializada a todas las personas retornadas, principalmente, aquellas que han sido separadas de sus familias, así como a las víctimas de violencia o discriminación.

Datos del Observatorio Migratorio Consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores establecen que entre 1 de enero y 31 de diciembre de 2025 se registró la movilidad de 41,352 personas que retornaron a Honduras en comparación a las 46,901 retornadas entre enero a diciembre de 2024, lo que representa una disminución del 11.8%.

Del total de las personas retornadas, en el 2025, el 82% corresponde a hombres, el 12% a mujeres y el 6% a niñas, niños y adolescentes.

El informe también detalla que, el 85% de los casos de retorno provienen de los Estados Unidos, mientras que el 14% lo hizo de México y el 1% de Guatemala. IR