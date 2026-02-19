El 80 % del empleo en Honduras es precario, recuerda economista

Tegucigalpa – La expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo, afirmó que el problema del subempleo en Honduras no es reciente, sino que se arrastra de décadas afectando principalmente a los jóvenes, quienes enfrentan un mercado laboral dominado por la precariedad.

Castillo señaló que más del 80 % del empleo en el país es precario, es decir, carece de estabilidad, prestaciones laborales y acceso a seguridad social. “Lo que los jóvenes necesitan es un empleo digno y decente, con todas sus prestaciones y beneficios. Eso es lo que menos hay actualmente”, expresó.

La economista subrayó que para revertir esta situación se requiere generar certidumbre y confianza que atraiga inversión tanto nacional como extranjera, pero advirtió que los nuevos puestos de trabajo no deben profundizar la precariedad laboral.

“Si los empleos que se generan vienen a aumentar la informalidad o las condiciones inestables, vamos a quedar en lo mismo”, sostuvo. Añadió que el tiempo promedio de seis meses para conseguir empleo puede incluso quedarse corto, ya que muchas personas pasan períodos más largos sin lograr insertarse en el mercado laboral, lo que genera frustración y empuja a muchos a migrar.

Castillo recordó que, en el pasado, bajo esquemas de empleo temporal, se eliminaron plazas permanentes para sustituirlas por varias temporales, lo que terminó debilitando la estabilidad laboral. “Eso es lo que no queremos que vuelva a suceder. Lo que se necesita es reducir la precariedad de manera gradual”, indicó.

En ese contexto, señaló que cualquier propuesta como una ley de empleo parcial debe garantizar condiciones laborales completas y derechos para los trabajadores, evitando que se convierta en un mecanismo que amplíe la inestabilidad en el mercado laboral hondureño. LB