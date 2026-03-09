El 80 % de asiáticos ingresaron con visa consular, el 20 % bajo un programa migratorio: Wilson Paz

Tegucigalpa – El exdirector del Instituto Nacional de Migración, Wilson Paz, se refirió al ingreso de ciudadanos de China contratados durante el gobierno de Xiomara Castro para la construcción del hospital en Choluteca, al calificar que los mismos ingresaron de forma legal al país.

“El 80 % de las personas que ingresaron a trabajar al hospital de Choluteca entraron con visa consular, y el 20 % lo hizo mediante una facilidad migratoria solicitada por la Secretaría de Salud ante la urgencia del proyecto”, dilucidó.

Paz explicó que ese mecanismo está contemplado dentro de un reglamento migratorio que permite el ingreso de personas que no cuentan con visa cuando una institución del Estado lo solicita por razones específicas.

Según detalló el exfuncionario, se trata de un procedimiento legal que se aplica en escenarios urgentes o de interés público.

“Por lo tanto, pregunto yo, no entiendo cuál es la irregularidad en este caso”, cuestionó Paz, al señalar que la mayoría de los trabajadores extranjeros sí ingresó con su documentación consular, mientras que el resto lo hizo bajo un mecanismo administrativo permitido por la normativa migratoria.

Sostuvo que el hospital se construyó en un tiempo récord y la empresa que lo edificó fue la que solicitó el ingreso de los ciudadanos chinos porque eran los que iban a ejecutar la obra.

Indicó que actualmente algunos de esos ciudadanos solicitaron un permiso de permanencia y será esta administración si autoriza o no su estadía en el país, apuntó. IR