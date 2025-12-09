El 78 % de los alcaldes que buscaron reelegirse, logra voto de confianza

Tegucigalpa – La apuesta por la continuidad en los gobiernos municipales fue mayoritariamente apoyada por lo votantes locales para el próximo periodo 2026-2030, ya que el 78 % de los alcaldes que buscaban la reelección lograron vencer a sus adversarios el pasado 30 de noviembre.

– El comayagüense Carlos Miranda se convierte en el alcalde con más periodos municipales al ganar su octavo en forma consecutiva.

– Cergio Antonio Lemus España va por su séptimo gobierno en occidente, específicamente en San Pedro Copán, donde gobierna desde 2002 bajo la bandera del Partido Liberal.

De 243 alcaldes que se lanzaron por la reelección, un 78.2 %, equivalente a 190 ediles, salieron favorecidos por sus conciudadanos. Otro 20 %, recibió el voto de castigo de los votantes y se unieron a los 17 que pujaron por 4 años más en sus comunidades durante las elecciones internas, pero que no lograron pasar ese primer escrutinio. Y dos, es decir el 0.8 %, no han sido registrados sus datos en el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los alcaldes que acumulan más gobiernos

Entre los 298 municipios que hay en el país, destacan verdaderos caciques que incluso pasan de los 20 años gobernando y se niegan a dejar su cargo a nuevas generaciones locales como el caso de Carlos Miranda de Comayagua y Alexander López, de El Progreso, Yoro, que acumulan ocho y seis mandatos, respectivamente.

En tanto Cergio Antonio Lemus España va por su séptimo gobierno en occidente, específicamente en San Pedro Copán, donde gobierna desde 2002 bajo la bandera del Partido Liberal.

Pero Lemus y Alexander López, no son los únicos alcaldes que han envejecidos en las corporaciones municipales. En Marcovia (Choluteca), Nahún Cálix seguirá sumando años a su mandato, que comenzó en 2006.

Carlos Miranda, el alcalde eterno de Comayagua.

De acuerdo a un análisis realizado por Proceso Digital, con base a los resultados publicados al 8 de diciembre por el CNE, la mayoría de los alcaldes reelectos corrieron por el tripartidismo (Partido Liberal, Partido Nacional y Libertad y Refundación, Libre) y únicamente uno, en el municipio de San Rafael, en el departamento de Lempira, pertenece al Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), de la mano de Jorge Leonel Cáceres Reyes.

Atlántida y Copán

En Atlántida, todos los alcaldes que se postularon el 30 de noviembre para seguir en el poder, recibieron el voto de confianza de los electores, de los cuales cinco pertenecen al Partido Liberal, uno al partido Nacional y uno de Libertad y Refundación, (Libre).

El mismo fenómeno se observa en Copán, donde los 21 alcaldes que buscaron la reelección están saliendo favorecidos, de acuerdo a los primeros escrutinios divulgados por el CNE.

Quintín Soriano dejará de ser alcalde de Choluteca en enero próximo.

Rechazo popular

En cambio en Choluteca, de los 10 alcaldes que se sometieron a la voluntad popular para mantenerse como jefes de las corporaciones munícipes, solo uno no logró la venia de sus conciudadanos; Quintín Soriano, el hasta ahora eterno alcalde de Choluteca.

Soriano, del Partido Liberal, apostó por su sexto mandato. Un total de 20 mil 186 ciudadanos de la cabecera departamental votaron por él, lo que lo ha relegado a la tercera regiduría, mientras que Eber Aplícano , del Partido Nacional logró con el 100 % de las acta escrutadas, un total de 32 mil 267 marcas.

Una cincuentena de postulantes a la alcaldía no lograron el voto popular, varios de esos casos destacan porque cambiaron de partido político, como el caso del alcalde de Texiguat (El Paraíso), donde el periodista Erik Noel Mejía, quien llegó a la alcaldía de la mano del liberalismo, no logró la reelección con Libre.

Similares casos ocurrieron con los alcaldes de Cane (La Paz) y Protección (Santa Bárbara).

En el caso de Cane, Francisco Bustillo Gonzales resultó electo con el PL y buscaba reelección con Libre, mientras que en Protección, José Antonio Guillen Rivera había llegado a la alcaldía mediante las filas del desaparecido Partido Salvador de Honduras (PSH) y buscó repetir gobierno desde Libre.

Juan Diego Zelaya se disputa la alcaldía capitalina con Jorge Aldana.

Los gobiernos locales más apetecidos

En la capital del país, la disputa está entre Jorge Aldana, que busca repetir de la mano de Libre y Juan Diego Zelaya, que busca recuperar una ciudad que por décadas ha estado bajo el mando del Partido Nacional.

Hasta las 6:00 de la tarde de este lunes 8 de diciembre, los números favorecían al nacionalista, después de que por varios días parecía que Aldana se quedaría un periodo más administrando el Distrito Central.

Con el 99.63 % de las actas escrutadas, Zelaya tienen 158,483 marcas y el candidato del oficialismo 157,913 votos; dejan únicamente 570 votos de diferencia, todo podría cambiar en las próximas horas cuando se llegue el 100 % de las actas y despeje al fin quien administrará la capital por los próximos 4 años. VC

Alcaldías que buscan la reelección

Atlántida

1- La Ceiba: Bader Dip (PL) SI

2- Esparta: Edgardo Ramírez Romero (PL) SI

3- Jutiapa: Oscar Arnulfo Ayala Bautista (PL) SI

4- La Masica: Ovidio Nahún Turcios Calidonio (PL) SI

5- San Francisco: Enrique Alejandro Matute Meza (Libre) SI

6- Tela: Ricardo Cálix Ruiz (PN) SI

7- Arizona: Carlos Arnaldo Chacón Mencía (PL) SI

Colón

8- Trujillo: Héctor Raúl Mendoza Galindo (Libre) SI

9- Balfate: Daniel Gavarrete Suazo (PN) SI

10 – Iriona: Wilmer Renán Guzmán Murillo (PN) NO

11- Sabá: Elín Oved Acuña Mencia (PL) SI

12- Santa Fe: Isidro Noel Ruiz Martínez (PN) SI

13- Sonaguera: Diler Adix Hernández Oliva (Libre) SI



Comayagua

14- Comayagua: Carlos Miranda (PL) SI

15- Ajuterique: José Alejandro Rivera Velásquez (Libre) NO

16- Esquías: Maximiliano Euceda Rodríguez (PN) SI

17- Lamaní: Nelly María Bonilla Velásquez (Libre) SI

18- Lejamaní: Francisco Méndez Rodríguez (Libre) SI

19- Meámbar: Adán Rivera Padilla (PN) SI

20- Minas de Oro: Mario Aníbal Zúniga Zúniga (PL) SI

21- Las Lajas: Manuel de Jesús Urbina (PL) SI

22- Ojos de Agua: Xiomara Ulloa Flores (PN) SI

23- San Jerónimo: Wilmer Evelio Mendoza García (PN) SI

24- San José de Comayagua: Melkin Naún Muñoz García (PN) SI

25- San José del Potrero: Renán Alexis Rodríguez Benítez (Libre) SI

26- San Luis: Leny Flores Suazo (PL) SI

27- San Sebastián: Luis Enrique Girón Martínez (Libre) SI

28- Taulabé: Denis Omar Membreño Galindo (PN) SI

Copán

29- Santa Rosa de Copán: Aníbal Erazo Alvarado (PL) SI

30- Cabañas: José Alberto Salazar Dubón (PN) SI

31- Concepción: Mario César Aguilar Santos (PN) SI

32- Copán Ruinas: Lisandro Mauricio Arias Aquino (PL) SI

33- Corquin: Amílcar Paz Mejía (PN) SI

34- Cucuyagua: José Esteban López Alvarado (PL) SI

35- Dolores: Mauro Saúl Díaz Lemus (PL) SI

36- El Paraíso: Nery Orlando Chacón Rosa (PN) SI

37- Florida: Rember Isaías Cuestas Valle (PL) SI

38- La Jigua: German David Guerra (PN) SI

39- La Unión: Víctor Hugo Alvarado López (PN) SI

40- Nueva Arcadia: José Vicente León Rojas (PN) SI

41- San Antonio: Brenda Marilyn Leiva Chinchilla (PN) SI

42- San Jerónimo: Fredi Antonio Arita Lemus (PL) SI

43- San José: Damián Raúl Portillo Galdámez (PN) SI

44- San Juan de Opoa: Ángel Rafael Cruz Rivera (PN) SI

45- San Nicolás: Ángel Antonio Contreras Caballero (PL) SI

46- San Pedro: Cergio Antonio Lemus España (PL) SI

47- Santa Rita: Jorge Humberto Pinto Portillo (PN) SI

48- Trinidad: Salvador Mata Chinchilla (Libre) SI

49- Veracruz: Gabriel Humberto Guevara Alvarado (PN) SI

Cortés

50- San Pedro Sula: Roberto Contreras (PL) SI

51- Choloma: Gustavo Antonio Mejía Escobar (Libre) SI

52- Omoa: Ricardo Alvarado Escobar (PN) SI

53- Pimienta: Raúl Alfredo Ugarte Florentino (PN) SI

54- Potrerillos: Carlos Noé Rivera Manzanares (PL) SI

55- San Antonio de Cortés: Jesús E. Núñez S. (electo con el PL, y reelecto con Libre) SI

56- San Francisco de Yojoa: Carlos Eduardo Rodríguez Sosa (Libre) NO

57- San Manuel: Reynold Arturo Castro Castro (Libre) NO

58- Santa Cruz de Yojoa: Marlon Javier Pineda Leiva (Libre) SI

59- Villanueva: Walter Smelin Perdomo Aguilar (PL) SI

60- La Lima: Santos Virgilio Laínez Rodríguez (Libre) NO

Choluteca

61- Choluteca: Quintín Soriano (PL) NO

62- Concepción de María: Vilma Yamileth Ordóñez Corrales (PN) SI

63- El Corpus: Luis Andrés Rueda Bellino (PN) NO

64- Marcovia: José Nahún Cálix Álvarez (PL) SI

65- Morolica: José Presentación Barahona Laínez (PN) SI

66- Orocuina: Alejandro José Osorto (PN) SI

67- Pespire: Héctor Samuel Colindres García (PN) SI

68- San Antonio de Flores: César Augusto Núñez Lagos (PN) SI

69- San Marcos de Colón: José Douglas Ordoñez Carrasco (PN) SI

70- Santa Ana de Yusguare: Edas Mauricio Turcios Servellón (PL) SI

El Paraíso:

71- Yuscarán: Johny Alejandro Carrasco Chávez (PN) SI

72- Alauca: Bairon Eduardo Lagos Mendoza (PN) SI

73- Danlí: Abraham Kafati Díaz (PN) SI

74- El Paraíso: Ligia Isabel Laínez Bermúdez (PN) NO

75- Güinope: Edilberto Espinal Eguigurens (PN) SI

76- Jacaleapa: Jorge Alberto Jiménez (PL) SI

77- Liure: José Adán Méndez Ordóñez (PL) NO

78- Morocelí: Irvin Exau Rodríguez Maradiaga (PN) NO

79- Potrerillos: Erlin David Duarte Valladares (PN) SI

80- San Antonio de Flores: Pedro Starling Cáceres Fúnez (PL) SIN DATOS

81- San Lucas: José Renie Sánchez Rodríguez (PN) NO

82- San Matías: Raúl Edgardo Castellanos Sosa (PN) SI

83- Soledad: Domingo Omar Sánchez Aguilar (Libre) NO

84- Teupasentí: Milton Noel Videa Valladares (PL) SI

85- Texiguat: Erik Noel Mejía (electo con el PL, buscaba reelección con Libre) NO

86- Vado Ancho: Héctor Anaun García López (PN) SI

87- Yauyupe: Jorge Franklin Palma Díaz (PN) SI

88- Trojes: Nelson Rene Moncada Mendoza (PN) SI

Francisco Morazán

89- Distrito Central: Jorge Aldana (Libre) NO

90- Alubaren: José Luis Chevez Mendoza (PL) SI

91- Cedros: Marco Tulio Carrasco (PN) NO

92 -Curarén: José Enrique Pacheco Paz (PL) NO

93- La Libertad: Wilson Nehemías Oyuela Maldonado (PN) SI

94- Lepaterique: Henry Geovani Mejía (PL) SI

95- Maraita: Moisés Antonio Vargas Flores (reelección con Libre; antes era PL) SI

96- Marale: Edwin Otilio Montes Matute (Libre) SI

97- Ojojona: Ángel Rafael Aguilar González (PN) SI

98- Orica: Celeo Filander Ferrera Flores (Libre) SI

99- San Antonio de Oriente: Manuel Antonio Maradiaga Sánchez (PL) SI

100- San Buenaventura: José Andrés Amador Flores (PL) SI

101- San Ignacio: Gerson Isaac Rivera Arias (PN) SI

102- Cantarranas: Marco Antonio Guzmán Zelaya (PL) SI

103- San Miguelito: Felicito Funes Rubí (PN) SI

104- Santa Ana: Jorge Alberto Sandres García (PL) SI

105- Santa Lucía: Julio Antonio Avilez Moncada (PN) SI

106- Talanga: Rudy Gustavo Manuel Banegas (PL) NO

107- Tatumbla: Marco Tulio Martínez Casco (PN) SI

108- Valle de Ángeles: Wilfredo Ponce Ponce (PN) SI

109- Villa de San Francisco: Janio Rolando Borjas Ochoa (PL) SI

110- Vallecillos: Hugo Eleazar Flores Valladares (PN) NO

Gracias a Dios

111- Puerto Lempira: Eduardo Sinclair Chow (PN) NO

112- Ahuas: Bladimir Bordas Reyes (PN) NO

113- Juan Francisco Bulnes: Juana María Mármol Chirinos (Libre) NO

114- Villeda Morales: César Arrechavala Galindo (Libre) SI

Intibucá

115- La Esperanza: Miguel Antonio Fajardo Mejía (PN) SI

116- Camasca: Ignacio Bautista (Libre) SI

117- Colomoncagua: Augusto Rivas (PN) NO

118- Concepción: Wilmer Santos Sánchez (PN) NO

119- Dolores: José Omar Orellana Martínez (PN) SI

120- Intibucá: Norman Alexander Sánchez Melgar (PL) NO

121- Jesús de Otoro: Juan Carlos Tosta Turcios (PN) SI

122- Magdalena: Gustavo Adolfo Del Cid (PN) SI

123- Masaguara: José Oduber Ruiz Girón (PL) NO

124- San Antonio: Rodolfo Santos Mendoza (Libre) SI

125- San Juan: Ariel Santiago Benítez Perdomo (PN) SI

126- San Marcos Sierra: Oscar Orlando Pineda Sánchez (Libre) NO

127- San Miguelito: Justo Ernesto Reyes Manueles (PL) SI

128- Santa Lucía: Eligio Cedillo Cornejo (PN) SI

129- Yamaranguila: Rumualdo Bejarano Rodríguez (PL) NO

130- San Francisco de Opalaca: Oscar Enrrique Sánchez Manueles (PN) SIN DATOS

Islas de la Bahía

131- Roatán: Ronnie Richard Mc Nab Thompson (PL) SI

132- Utila: José Alexander Ebanks (PL) SI

La Paz

133- La Paz: José Aníbal Flores Ayala (PL) SI

134- Aguanqueterique: Erlin Omar Rodríguez R. (electo con el PL, reelecto con Libre) SI

135- Cane: Francisco Bustillo Gonzales (electo con el PL, buscaba reelección con Libre) NO

136- Chinacla: Wuilian Yobani Vásquez Santos (Libre) SI

137- Guajiquiro: Delvix Edilberto Corea García (PL) NO

138- Lauterique: Osbin Rene Gómez Romero (PL) SI

139- Mercedes de Oriente: Miguel Patricio Maldonado (PN) SI

140- San Antonio del Norte: Eulalio Maldonado Moreno (PN) SI

141- San Juan: Nelson Renán Hernández Ríos (PL) SI

142- Santa Elena: William Saúl Ventura Pereira (PN) SI

143- Santiago de Puringla: Wilfredo Vijil Mejía (PL) SI

144- Yarula: Bayron Rodríguez Osorio (PL) NO

Lempira

145- Candelaria: Leonel Amaya Alemán (PN) SI

146- Cololaca: Bernardina Henrriquez Márquez (PN) SI

147- Erandique: Rudy Yadir Trejo Amaya (PN) SI

148- Gualcinque: Milton Otilio Bautista Delcid (PN) SI

149- Guarita: Denys Roberto Flores Cartagena (PL) SI

150- La Campa: Roberto de Jesús Santos (PL) NO

151- La Iguala: Francis Adalid Paz Mateo (PN) SI

152- Las Flores: Cristian Noé Flores Perdomo (Libre) SI

153- La Unión: Darlyn Bernardo Barrientos Cárcamo (Libre) NO

154- La Virtud: Arnulfo Rodríguez Escobar (PN) NO

155- Lepaera: Félix Pineda Pérez (Libre) NO

156- Mapulaca: Jaime Antonio Reyes (electo con el PL y reelecto con Libre) SI

157- Piraera: Deydin Armando Cantarero (PL) SI

158- San Andrés: Hernán Castro (Libre) SI

159- San Francisco: Yesmin Vianney Ramos Hernández (PN) NO

160- San Juan Guarita: Daniel Mejivar Navarro (PL) SI

161- San Manuel de Colohete: Elder Samael Mejía Martínez (Libre) SI

162- San Rafael: Jorge Leonel Cáceres Reyes (Pinu-SD) SI

163- San Sebastián: Lucio Molina Cruz (PN) SI

164- Santa Cruz: Guzmán Antonio Hernández Castro (PN) NO

165- Talgua: Daniel Deras Benítez (PN) SI

166- Tambla: Josué Rene Melgar Ramos (PN) SI

167- Valladolid: Pedro Antonio Menjívar Escobar (PN) SI

168- Virginia: Francisco Dariel Argueta Cuellar (Libre) SI

169- San Marcos de Caiquín: Jorge Santos Muñoz (PL) SI

Ocotepeque

170- Ocotepeque: Isrrael Orlando Aguilar Valdiviezo (PL) NO

171- Belén Gualcho: Juan Francisco Vásquez Molina (PL) NO

172- Concepción: Jeycon Roel Acosta (PN) SI

173- La Encarnación: Jhonny Huberto Torres Jaco (PN) SI

174- La Labor: Lenin Domingo Villeda Carvajal (PN) SI

175- Lucerna: César David Arita Mejía (PL) SI

176- Mercedes: Juan Ángel Hernández Soriano (PN) SI

177- San Fernando: Jairon Aroldo Chinchilla Carrillo (PL) SI

178- San Marcos: Gerardo Antonio Mejía (PL) SI

179- Santa Fe: José Ricardo Rosa Mata (PL) SI

180- Senseti: Mairon Randolfo Gómez Gavarrete (Libre) SI

181- Sinuapa: César Roldan Agustín Franco (PL) SI

Olancho

182- Juticalpa: Walner Reginaldo Castro Rivera (PN) SI

183- Campamento: Marco Aurelio Soto Turcios (PN) SI

184- Concordia: Marcio Adalid Suazo Banegas (PN) SI

185- Dulce Nombre de Culmí: Vairon Antonio Juárez Reyes (PN) SI

186- El Rosario: Ángel Gerardo Martínez Caballero (PN) SI

187- Gualaco: Edwin Antonio Díaz Cabrera (Libre) SI

188- Guayape: Issis Bercely Núñez Sánchez (Libre) SI

189- Jano: Marbin Genser Ruiz Herrera (electo con el PL, se reelige con Libre) SI

190- Mangulile: Olman Yanil Padilla Pacheco (PN) NO

191- Manto: José Luis Chirinos Martínez (Libre) SI

192- Salamá: Juan José Argueta Menocal (PN) SI

193- San Esteban: Miguel Eduardo Méndez Paz (PN) SI

194- San Francisco de Becerra: Rubén Armando López Rodas (PN) SI

195- San Francisco de la Paz: José Manuel Matute Acosta (Libre) SI

196- Santa María del Real: Carlos Augusto Galeano Romero (Libre) SI

197- Silca: Pablo Arturo Paz Matute (PN) NO

198- Yocón: Carlos Hernán Zelaya Moncada (PN) SI

199- Patuca: Juan Carlos Colindres Rosales (PN) SI

Santa Bárbara

200- Santa Bárbara: Edgardo Antonio Barahona Toro (Libre) SI

201- Arada: José Arnold Avelar Hernández (Libre) SI

202- Azacualpa: Medardo Rosa Pineda (Libre) NO

203- Ceguaca: Luis Antonio Enamorado Muñoz (Libre) SI

204- Concepción del Norte: José Trinidad López Fernández (Libre) SI

205- Concepción del Sur: Nelson Yovany Castellanos Perdomo (Libre) SI

206- Chinda: Mirian Lizeth López Galeas (PN) NO

207- El Níspero: Pablo Antonio Leiva Hernández (Libre) SI

208- Gualala: Marco Antonio Fernández (PL) NO

209- Ilama: Henry Henok Paz Martínez (PN) SI

210- Macuelizo: Suyapa Jacqueline Trejo Cordón (Libre) SI

211- Naranjito: Edmundo Omar López (Libre) SI

212- Nuevo Celilac: J. Andrés Gutiérrez Pérez (PN) SI

213- Petoa: Avenego García Orellana (PN) SI

214- Protección: José A. Guillen Rivera (electo con PSH, buscaba reelección con Libre) SI

215- Quimistán: Rubén Darío Pacheco Pereira (Libre) SI

216- San Francisco de Ojuera: José L. Hernández (electo con PL, reelecto con Libre) SI

217- San Luis: José Ronmel Rivera Orellana (Libre) SI

218- San Nicolás: Carmen Alicia Paz Rodríguez (Libre) SI

219- San Pedro de Zacapa: Martin Vásquez (el PN) SI

220 -San Vicente Centenario: Dagoberto Licona Cortés (PL) SI

221- Santa Rita: Oscar Humberto Bautista Pineda (PN) SI

222- Trinidad: Hedman Allan Paredes Paz (Libre) SI

223- Las Vegas: Víctor Hugo Tejada Hernández (Libre) NO

224- Nueva Frontera: Edin Cortez Caballero (PN) SI

Valle

225- Nacaome: Rodolfo Ferrufino Sosa (PN) NO

226- Alianza: Faustino Manzanares Alvarenga (PL) NO

227- Amapala: Santos Alberto Cruz Guevara (PL) SI

228- Aramecina: Rony Nicolás Fúnez Cruz (PL) SI

229- Caridad: Francisco Rubén Turcios Rodríguez (PN) SI

230- Goascorán: Alcides Gaspar Paz Morales (PN) SI

231- Langue: Oscar Armando Yánez Sandoval (PN) NO

232- San Francisco de Coray: Jerson Roberto Paz Canales (PN) SI

233- San Lorenzo: Elmer Elenilson Ortez (PL) SI

Yoro

234- Yoro: Martha Micaela Puentes García (PL) NO

235- El Negrito: Delvín Leonardo Salgado Fuentes (PN) SI

236- El Progreso: Alexander López Orellana (PL) SI

237- Jocón: Adrián Bladimiro Zepeda Martínez (PL) SI

238- Morazán: Denis Mauricio Fuentes Handal (PN) NO

239- Olanchito: Juan Carlos Molina Puerto (PN) SI

240- Santa Rita: Mario Alexi Caballero Hernández (PN) NO

241- Sulaco: Edy Agenor Chacón Flores (PN) SI

242- Victoria: Sandro Ovilson Martínez Urbina (PN) SI

243- Yorito: Fredy Orlando Murillo (PN) SI