El 70 % de los turistas que llegan a Honduras son norteamericanos

Tegucigalpa – La ministra de Turismo, Yadira Gómez, indicó que el 70 % de los turistas que visitan el país proceden del norte de América, seguido de turistas centroamericanos, específicamente de Guatemala y El Salvador y de los provenientes de España, a raíz de los vuelos directos.

A un poco más de un mes de que finalice el 2025, Gómez desconoce las estadísticas sobre el comportamiento de la industria sin chimenea durante el último año de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, el que según empresarios de la industria reporta una baja.

“Yo estoy esperando las estadísticas, pero sí creo que hemos crecido, definitivamente”, afirmó.

Por su parte, las estimaciones de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), apuntan a que los ingresos en la industria sin chimenea han caído 15 % en este año a causa de la incertidumbre política.

“Ahorita lo que tenemos es contracción económica que se ha generado desde las elecciones primarias, desde marzo hemos visto cómo todos los ingresos de la industria turística hablando de restaurantes, cafeterías, hoteles, centros de eventos, los centros de recreación, todos nos han reportado que de una u otra manera han tenido alrededor del promedio, 15 % los ingresos”, dijo el presidente de Canaturh, Andrés Ehrler. VC