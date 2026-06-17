El 7 de Cristiano Ronaldo invade Houston

Houston – Miles de camisetas de Portugal con el número 7 de Cristiano Ronaldo invaden este miércoles la ciudad de Houston, sede del estreno de la selección lusa en el Mundial contra la de República Democrática del Congo, en medio de una tormenta tropical que en las últimas horas causó inundaciones por la zona.

No habrá problemas de lluvia ni viento en el NRG Stadium, un estadio que tiene techo y aire acondicionado que albergará los dos primeros partidos de Portugal en esta Copa del Mundo, ante Congo y Uzbekistán.

Pasear por los aledaños del NRG Stadium es como revivir la carrera de Cristiano, preparado para disputar su sexto Mundial al frente de Portugal.

Se dejan ver miles de aficionados, portugueses y de otros países, con varias camisetas de Cristiano, del Manchester United al Real Madrid, del Juventus a la selección.

Domina el número 7, pero también hay hinchas que acudieron al estadio con elásticas de Cristiano con el número 17, el que llevaba con Portugal al principio de su carrera.

Dentro del NRG Stadium, un aficionado que viajó de India luce una pancarta con el mensaje: «Cristiano, me enseñaste lo que es la ‘garra'».

«Cristiano es una vez más un ejemplo y una referencia para el grupo, para jóvenes, niños y niñas que empiezan a seguir su ejemplo. Es una maravilla. A nivel interno parece que es su último Mundial», dijo el seleccionador Roberto Martínez en la rueda de prensa de la víspera.

«A nivel de intensidad, de fuerza emotiva, de estar preparado, y dentro de la selección es un jugador vital. Es un jugador de área, el que abre espacios, es un futbolista cuyos números reflejan la importancia que tiene», añadió.

CR7, de 41 años, saldrá de titular en el once del seleccionador español Roberto Martínez junto al último fichaje del Real Madrid, Bernardo Silva.

Aunque la gran mayoría del NRG Stadium estará a favor de Portugal, en las gradas también habrá cientos de aficionados congoleños que pudieron desplazarse a Estados Unidos pese a las restricciones vigentes tras los casos de Ébola registrados en el país.

«Nos entristeció que algunos de nuestros aficionados que estuvieron con nosotros desde el primer día no pudieran viajar y ver los partidos, pero intentaremos hacerles felices cuando nos vean, estén donde estén», afirmó el seleccionador Sebastien Desabre.

«Veremos cómo es mañana, veremos si estamos preparados o no, los chicos están listos, tenemos a 100 millones de congoleños que nos mirarán, queremos mostrar coraje y haremos todo lo posible», añadió el técnico. EFE (AD)