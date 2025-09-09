El 66.53% de los empresarios hondureños considera que fin del TPS tendrá un impacto negativo para el país

Tegucigalpa – Un 66.53% de los empresarios hondureños considera que el fin del TPS tendrá un impacto negativo para el país.

Así lo señala el segundo barómetro del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) que será presentado el próximo miércoles en Tegucigalpa.

📊 El Segundo Barómetro Electoral de COHEP revela la percepción del sector empresarial sobre la derogación del TPS:



🔹 El 66.53% considera que tendrá un impacto negativo para el país.

🔹 El 75.70% percibe que no existen políticas claras para la reinserción de los retornados.

El 75.70% de los empresarios encuestados percibe que no existen políticas claras para la reinserción de los retornados, según este instrumento de medición del sector privado.

Estos resultados reflejan la preocupación del sector privado ante los desafíos que enfrenta Honduras, señaló el Cohep en un mensaje previo a la segunda publicación del barómetro.

El objetivo del instrumento es recopilar datos relevantes que reflejen el nivel de preocupaciones y las expectativas de los empresarios en relación con la transparencia y legitimidad de las elecciones.

El cuestionario que es respondido por varios empresarios también aborda otros temas de alta preocupación para este sector del país.