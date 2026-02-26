El 44% de los trabajadores ganan debajo del salario mínimo y es una tarea pendiente de regular: Fernando Puerto

Tegucigalpa– El ministro de Trabajo, Fernando Puerto dijo este jueves que el 44% de los trabajadores ganan por debajo del salario mínimo, lo que aún es una tarea pendiente de regular.

“Cuando hablamos de salario mínimo nos damos cuenta que el 44% de la fuerza laboral en Honduras, no lo gana, por lo que nosotros debemos de ser vigilantes en el cumplimiento de la ley, enfrentamos retos importantes y debemos de velar por esa estricta vigilancia y que se cumplan las leyes”, detalló.

Sostuvo que todo lo que se apruebe en el Congreso Nacional en torno a la clase trabajadora se debe de vigilar y hacer que se cumplan a través de la unidad de Inspectoría de Trabajo.

En cuanto a la Ley de Empleo Parcial, dijo que la Secretaría se ha mantenido prudente dado a que está esperando de manera oportuna que se realicen las socializaciones con los diferentes sectores.

“La prudencia es porque también queremos saber las modificaciones que llevará la misma, ya que la Ley de Empleo por Hora tenía falencias, por lo que este nuevo proyecto supera las falencias de la ley anterior”, señaló.

Aseguró que está a la espera de fijar una fecha para conocer el proyecto en la manera que se ha venido definiendo.

Afirmó que la comisión tripartita ya realizó su segunda audiencia y se presentaron los informes de la situación de trabajo en el país que deben ser tomados en cuenta por las partes negociadoras.

“La parte obrera ya entregó su propuesta que será estudiada por el sector privado y la próxima reunión será el 6 de marzo”, apuntó. IR