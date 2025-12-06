El 41.40 % de los diputados repiten en el próximo Congreso Nacional

Tegucigalpa – Un total de 53 diputados, es decir el 41.40 %, saldrían reelectos para los próximos cuatro años y seguirán ocupando una curul en el Congreso Nacional, luego de los resultados parciales de las elecciones generales 2025.

– Diputados reincidentes en varios periodos como Toño Rivera, Luis Redondo, Mario Segura, Alfredo Saavedra, Nelson Márquez, Juan Barahona, Tomás Ramírez, entre otros, dicen adiós a su curul en la Cámara.

En los comicios del 30 de noviembre, los hondureños acudieron a las urnas no solo para elegir al gobernante, sino que también a sus autoridades locales y los representantes de los departamentos, los auto proclamados “padres de la patria”.

La elección en la planilla de diputados era una de las grandes incógnitas por el deplorable papel del Congreso Nacional presidido por Luis Redondo por su improductividad legislativa al no realizar sesiones durante la mayor parte de su gestión.

El rol de los diputados ocasionó que muchas voces internacionales y nacionales lo catalogaran como “el peor Congreso de la Historia” de Honduras.

El actual Congreso Nacional estuvo caracterizado por su improductividad ante la falta de sesiones legislativas.

Los hondureños expresaron y demostraron su descontento con los “padres de la patria” al no favorecer con su voto a la mayoría de la Cámara que devengó salario puntual en el periodo 2022-2026.

Las proyecciones de acuerdo a los resultados parciales apenas confirman la reelección de menos de la mitad de los actuales diputados, evidenciándose que había una necesidad de renovar la Cámara Legislativa con la premisa de nuevas caras y rostros jóvenes.

(LEER): Importantes figuras de Libre al margen de una diputación para el próximo CN

Los más castigados fueron los legisladores del Partido Libertad y Refundación (Libre), luego que 13 no resultaran favorecidos con el voto popular. Tremendo masazo para el oficialismo que dispuse de millonarios recursos a través del fondo departamental o como lo llamó Luis Redondo “subvenciones”.

Preliminarmente, esta sería la composición del Congreso Nacional para el próximo período y el número de diputados de cada partido político.

La mayoría del escrutinio de actas ya sobrepasó el 80 % de la votación en casi todos los departamentos, por lo que para algunos es un resultado definitivo en cuanto a los reelectos y los que abandonan el curul.

La próxima composición del Congreso Nacional de manera preliminar sería: 50 diputados para el Partido Nacional, 40 al Partido Liberal, 34 a Libre, y dos para al Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD y dos el Partido Democracia Cristiana (DC).

Cabe recordar que diputados como Jorge Cálix, Jorge Zelaya, Maribel Espinoza y Rasel Tomé participaron por una candidatura presidencial en las elecciones primarias, pero ninguno ganó. Apenas Cálix guarda la esperanza de repetir en la Cámara si logra reemplazar al reelecto Samuel García.

Mientras que hay un reducido número de diputados decidieron no aspirar a una reelección ni a otro cargo de elección popular como Xiomara Hortensia Zelaya, Fátima Mena, Ligia Ramos, Carlos Raudales, Karen Martínez, Mauricio Villeda, entre otros.

Por otro lado, hay diputados que actualmente son suplentes y aspiraron por una como propietario y están quedando reelectos como Jhosy Toscano por el Partido Liberal en Francisco Morazán y Dunia Jiménez por Libre en Cortés.

Los diputados suplentes Jhosy Toscano y Dunia Jiménez estarían quedando electos como legisladores propietarios.

Asimismo, hay diputados que aspiraron por una alcaldía y están triunfando como José Rosario Tejeda en Cané (La Paz), y Melvin Paredes en San Agustín de Copán.

De su parte, Junior Burbara del Partido Nacional no pudo ganar la alcaldía de San Pedro Sula luego de perder en forma apabullante ante el actual edil Roberto Contreras.

Los no reelectos

Durante las elecciones primarias, 13 diputados aspiraron a reelegirse, pero no salieron favorecidos del voto de los hondureños que les pasaron factura.

(LEER): El 62.5 % de actuales diputados salen vivos de las primarias y buscarán reelección

En esta ocasión, la ciudadanía hondureña castigó a 29 diputados al no salir favorecidos y no quedar reelectos, entre ellos, reconocidas figuras del tripartidismo, entre ellos el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.

Del Partido Libre, no salieron reelectos: Luis Geovany Martínez, Dairi Ávila, Juan Ramón Flores, Luis Redondo, Iris Pineda, Samuel Madrid, Ramón Barrios, Mario Argeñal, Jari Dixon, Juan Barahona, Marco Eliud Girón, Arminda Urtecho y Christian Hernández.

Diputados como Antonio Rivera Callejas, Luis Redondo y Juan Barahona quedarían fuera en el próximo Congreso Nacional.

Del Partido Nacional no serán reelectos: Iveth Obdulia Matute, Francis Argeñal, Edgardo Loucel, Walter Chávez, Antonio Rivera Callejas, Nelson Márquez, José Virgilio García y Eder Mejía.

Mientras que en el Partido Liberal no serán reelectos: Yahvé Sabillón, Gloria Bonilla, Christian Josué Hernández, Mario Segura, Raymond Cherington, Mario Cálix y Alfredo Saavedra.

En los casos de Tomás Ramírez y José Manuel Matheu, ambos quedaron electos con el Partido Salvador de Honduras (PSH), pero al no ser inscrito en esta institución política para las generales, lo intentaron con el Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD); sin embargo, no son favorecidos con el voto popular. AG