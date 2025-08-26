El 4 de septiembre se conocerá quienes son los que están involucrados con el narcotráfico: Redondo

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, adelantó que el 4 de septiembre se conocerá a los hondureños que están implicados directamente con el narcotráfico.

Para el 4 de septiembre está programada la resolución contra el exdiputado Midence Oquelí Martínez en una corte de Nueva York por delitos de narcotráfico.

“Este 4 de septiembre, cuando se dé la sentencia de Midence Oquelí ahí vamos a ver quiénes están involucrados verdaderamente en el narcotráfico y que muchos de ellos se ha unido con ese par de Estados Unidos para hacer expresiones viscerales”, dijo Redondo a periodistas.

Comentó que la hora de la verdad no se dice con “publicaciones viscerales” de parte de congresistas estadounidenses.

La fiscalía de EEUU solicitó una sentencia de 360 meses (30 años), por su participación directa en el tráfico de más de 450 kilos de cocaína con destino a Estados Unidos y su vinculación con actos violentos.

Consultado por las declaraciones de la Fiscal General de EEUU, Pam Bondi, Redondo contestó que son opiniones que obedecen a temas geopolíticos.

Sostuvo que la Constitución de Honduras establece que la política exterior del país es de solidarizarse con otras naciones en distintos momentos.

Redondo descartó que haya repercusiones contra Honduras por solidarizarse dentro del marco que le permite la Constitución de la República y la autodeterminación.

Préstamos

Consultado por los préstamos de más de mil millones de lempiras, Redondo insistió que está destinado para aprobar el presupuesto del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y de la Unidad de Política Limpia.

Recordó que estos tres préstamos están presupuestados para financiar el Presupuesto General del presente año.

“En el caso del Tribunal de Justicia Electoral y de la Unidad de Política Limpia, necesitamos esos préstamos para tener fondos, y cómo lo obtenemos, con el 35 % del financiamiento del presupuesto con préstamos”, declaró.

El presidente del Congreso Nacional exhortó a la bancada del Partido Nacional que otorgue los votos para aprobar estos préstamos y que no asuman una posición política para no apoyarlos. AG