El 30 % de la población hondureña son menores de 18 años, según Senaf

Tegucigalpa – La titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), Lizeth Coello, detalló este miércoles que el 30 % de la población hondureña son menores de 18 años.

“La población hondureña menor de 18 años es de aproximadamente 3.2 millones, quiere decir que el 30 % de la población es menor”, dijo la funcionaria.

Destacó que la mayoría de las familias de los niños de Honduras si tiene condiciones de amor, protección, de apoyo para las escuelas y su desarrollo.

Llamó a fortalecer los mecanismos de protección señalando que muchos casos de vulneraciones suceden en el ámbito familiar.

Coello indicó que se debe priorizar la institucionalidad en las políticas públicas y la protección inmediata frente a vulneraciones.

Comentó que el enfoque de protección de la niñez se ha centralizado, pero la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) y el compromiso de los ediles, el abordaje de la situación de niñez se realiza a nivel local. AG